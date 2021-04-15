第2號颱風「舒力基」短期內移動緩慢，朝西北西前進，由於距離遙遠，估計未來對台無直接影響。(氣象局提供)

今天（15日）東北季風減弱，溫度回暖，各地高溫約25-28度。明天（16日）各地多雲時晴，僅北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨。氣象局表示，第2號颱風「舒力基」短期內移動緩慢，朝西北西前進，由於距離遙遠，估計未來對台無直接影響。

氣象局指出，明天隨著東北季風持續減弱，僅北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴；溫度方面，各地夜裡清晨低溫約19-21度，白天北部及宜花高溫24-26度，中南部及台東高溫28-30度，中南部日夜溫差仍大。

至於今年第2號颱風「舒力基」，目前仍在菲律賓東南東方海面上緩慢移動，朝西北西前進。根據預測，當颱風到達菲律賓東方海面後將逐漸北轉，隨後朝東北方向前進，雖然未來強度還會持續增強，但由於距離較遠，對台沒有直接影響。

氣象局表示，周六（17日）起又會受到東北季風影響，且到下周二（20日）前的水氣都偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東部、東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。由於北台灣天氣轉乾冷，溫度略降，低溫僅16-19度，高溫約18-25度。

(中時新聞網)