前美國參議員陶德應總統拜登之請，訪台表達美方跨黨派對台的支持，今下午會晤我方朝野6位立委，過程未談及美豬爭論。據轉述，美方相當關切目前國民黨對九二共識的態度；與會的藍委陳以信回應，國民黨的兩岸政策始終是九二共識，但不接受一國兩制，國民黨不會改變這項立場。

應美國總統拜登之請，前美國參議員陶德（Chris Dodd）與兩位前常務副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg），14日抵台訪問3天。今天下午，於台北萬豪酒店與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤，包括國民黨立委陳以信、蔣萬安，民進黨立委王定宇、羅致政，民眾黨立委高虹安，及無黨籍立委林昶佐共6人與會，唯獨時代力量立委未與會。

對於即將在今年8月進行公投的美豬爭議，據羅致政轉述，美方在會議中並未提及，而國民黨立委也未主動向美方提到任何與美豬進口有關的議題。他表示，此次會晤並非「閒聊」，算得上是正式的交換彼此意見，整個過程約1小時。

值得關注的是，由於此次出席會晤的陳以信，在馬英九時代曾擔任總統府發言人，在2015年的「馬習會」上就坐在馬英九身後，因此，美方在會晤開始沒多久就主動關心目前國民黨對於九二共識的態度。

據轉述，陳以信回應表示，國民黨的兩岸政策就是九二共識，不會改變這項立場；但他強調，國民黨認為的九二共識不等於一國兩制，也不會接受一國兩制。對此，美方都是傾聽居多，未給予任何評論；過程中，陶德還表示希望大家能盡量多提出自己的看法，他會把訊息帶回去跟拜登報告。

對於兩岸緊張情勢，美方特別關心台灣年輕世代對中國大陸及近期軍事恫嚇的看法。據轉述，羅致政向美方代表團表示，蔡英文能連任總統，代表年輕人不只是單純支持蔡英文，而是對中國大陸投下反對票，這代表台灣年輕人很關心包括香港在內的國際性議題。

會後陳以信表示，美方確實很關心台灣的政治現狀，其中就包括兩岸議題跟台灣國內政治情勢。他說，他有向美方強調國民黨重視對美關係，未來將重新設駐美辦公室，等疫情告一段落後也希望能赴美訪問。

至於陶德是否有向朝野立委傳達什麼訊息？高虹安表示，這次會晤感覺起來比較像是「美方想了解民意代表的想法是什麼」，所以對於各黨派立委如何看待兩岸發展是很有興趣，想了解在兩岸問題上美國可以給予什麼幫助，台美之間要如何共同防衛讓台海危機不要發生。

(中時 )