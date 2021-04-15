命理師江嘉葉及其2個兒子，遭印尼籍看護指控案，刑事二審依傷害等罪判3人有罪，民事一審判應賠償50萬餘元。案經媒體報導，江嘉葉今拿出許多卷證資料澄清，表示對於本件烏龍判決，仍會繼續上訴。

江嘉葉表示，看護指控內容包括被毆打、未提供三餐、扣薪、謊報逃逸等，甚至說被她兒子猥褻，但說詞前後不一，與調查證據不符，刑事二審合議庭卻無視證據，以「難僅因告訴人無法清楚記憶」為由，除猥褻部分證據不足，其餘均採納看護證詞。

江嘉葉指出，2016年5月29日當天晚上外勞逃逸，依法通報，看護出庭時曾說溜嘴是「晚上離開雇主家」，仲介翻譯小姐也證稱接到看護電話說要逃跑，時間點也剛好是29日傍晚。

江嘉葉並指，鑑定傷勢的醫生也證稱，看護身上的新舊傷是在1周內造成的，與看護自稱被連續毆打1個多月，明顯不符，而從看護逃跑到出現，期間剛好近1周，看護這段時間在外面發生什麼事，她們真的不知道。

江嘉葉說，看護自稱暴瘦40公斤，但多次進出醫院，卻從未測量過體重，而同年6月9日在收容所量得55公斤，顯然與其說詞有重大出入；薪資部分，看護已實際領取，並於薪資表上簽名，事後卻反控沒有領到錢；猥褻部分，看護說詞過於荒謬，刑事、民事庭均認定不可採。

江嘉葉還說，看護於事發數月後提供兩份回憶錄，並承認事後才寫，但兩份時間點有重疊部分，內容居然不一樣，明顯是杜撰，卻被審判長陳筱珮當作判決證據，讓她們無法接受。

看護指控江嘉葉與2個兒子對她施虐、扣薪等，受不了才會逃跑。刑事部分，士林地院一審判江等人無罪，未料二審高等法院逆轉改判有罪；民事部分，士院認定母子3人有傷害行為，且謊報逃逸造成看護無法工作，日前判應連帶賠償50萬3000元。

(中時 )