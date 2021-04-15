台中捷運藍線從台糖生態園區到台中港，長度約24.8公里，全線共計設置20座車站。(台中市政府提供)

台灣大道從台中港到台中火車站的捷運藍線，市府在綜合規劃報告中說明，預期在2033年通車，引起市議會藍、綠議員的高度關切。海線綠營議員強烈質疑，台灣大道施工困難度遠超過捷運綠線，恐無法如預期；藍營議員認為，有捷運綠線的經驗，如果一切如預期加緊腳步，並非不可能。

交通局指出，台中捷運藍線從台糖生態園區到台中港，長度約24.8公里，全線共計設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠，總經費1309億，目前已送中央；市府預期在2033年通車營運。

海線地區綠營議員說，捷運藍線沿線有8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠，施工將比綠線困難度高，綠線都一波三折；中捷藍線12年後可以通車？令人感覺是「天荒夜談」，反正屆時現任首長都已退休，芭樂票聽聽就好，未來早已人事皆非。

藍營市議員認為，因台中市已有捷運綠線的興建經驗，未來必能一回生、二回熟，將更駕輕就熟，只要施工不發生難以預期的阻礙或突發性意外，一切都如預期操兵，並非是遙不可及，只要一切順利，加上技術純熟，應該可以如預期完工工通車。

交通局強調，捷運綠線是因一開始就面臨土地取得問題，因徵收方式而延宕時程，後來又發生機電標流標等問題一波三折；因有捷運綠線的經驗，雖目前還有用地取得等問題，市府先設定通車目標，並全力朝目標邁進，一切順利必能如預期通車。

(中時 )