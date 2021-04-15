基隆市政府訂於16日對本市所有牛隻注射疫苗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

國內臺灣本島首次爆發牛結節疹疫情，基隆林右昌市長15日晚間7點指示成立「基隆市牛結節疹疫情災害應變中心」，暫採三級開設，並於動物保護防疫所辦公室掛牌，目前訂於16日對本市所有牛隻注射疫苗。

去年7月國內金門縣牛隻確診牛結節疹病例，直到去9月已撲殺269頭牛隻，並緊急完成全數牛隻疫苗注射，產發處表示，為加強本市養畜戶、獸醫師、公所第一線人員能確實了解這類草食動物蟲媒傳染病，動物保護防疫所早於去年10月辦理「草食動物蟲媒傳染病及其預防」講習，防範未然。

林右昌傍晚也指示，一旦本市爆發疫情，將採一級開設，由本府各局處依災害防救法進駐消防局災害應變中心，市長也將進駐擔任指揮官，目前仍要求動保所掌控國內疫情，並請各局處加強宣導，以阻絕疫情蔓延，此外，動物保護防疫所已至畜衛所領取疫苗，16日上午由獸醫師針對本市所有牛隻完成疫苗注射，以確保防疫無漏洞。

產業發展處長黃健峰表示，本市目前沒有養牛戶，若有發現違法放牧，將要求限期移置合法處所，並配合防疫要求，不配合者將予以重罰，確保防疫滴水不漏，呼籲養畜禽畜主，若有發現動物異常或死亡情形，應立即主動通報各區公所及動保所，未主動通報者處最高處100萬元罰鍰，撲殺的動物也不予補償。

(中時 )