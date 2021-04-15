美國天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和前美國職棒球星A-Rod（Alex Rodriguez）從2017年交往，兩人愛得高調，但今年3月他們取消訂婚，因此傳出情變，當時立刻出聲闢謠稱「還在一起」；今（15）日他們發布一則聯合聲明，表示「我們作為朋友會變得更好」，4年情正式結束。

珍妮佛羅培茲和A-Rod從2017年在一起後，因為A-Rod萬人迷的形象，不時都有感情生變的傳聞，他們不理會流言蜚語，2019年宣布訂婚，跌破眾人眼鏡；可是今年2月開始兩人不像以往公開曬恩愛，3月珍妮佛羅培茲被拍到訂婚戒指不見，分手謠言又起，還有人說已取消訂婚，沒多久雙方則回應「仍然在一起」。

豈料，根據美媒報導指出，珍妮佛羅培茲和A-Rod稍早在一則聯合聲明，證實他們已正式分手，「我們已經意識到我們作為朋友會變得更好，並希望保持這種狀態」，也補充兩人在事業上還是會相互扶持，更祝福彼此和彼此的小孩都有更好的生活，最後則感謝一直支持他們的人。

過去美媒就曾分析兩人戀情不會有好結果，因為彼此性格差異太大，珍妮佛羅培茲私下話不多，A-Rod卻是個講不停的男人，無時無刻都樂於分享他從職棒退役後的規劃等等；據悉，兩人交往傳聞曝光時，珍妮佛羅培茲心情很兩極，一方面高興成為A-Rod的唯一，另一方面因A-Rod異性緣太好則讓她滿不安。

(中時新聞網)