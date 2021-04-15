電腦大廠戴爾（Dell）談論多時的分拆VMware股權終於定案。戴爾14日正式宣布出脫企業軟體公司VMware 81％的股權，這起交易有助戴爾強化財務，分拆事宜預計在2021年第四季完成。

戴爾透過聲明稿表示，「在全面檢視潛在策略選項後，雙方皆認為這項交易能簡化資本結構，和創造額外的長期企業價值。」

戴爾表示，VMware將支付價值115億至120億美元的現金股利給股東，戴爾估計能進帳93億至97億美元，這筆款項將用來清償負債。

VMware的現金股利亦能讓戴爾的債信評等晉升至投資級，信評機構標普全球評級（S ＆ P Global Ratings）給予戴爾「BB+」評等，係屬於投機級。

待分拆交易完成，戴爾的股東每股能收到0.44股VMware股票，兩家公司將繼續維持商業關係。

戴爾分拆VMware股權並不令人意外，2020年戴爾便有意出脫VMware股權，不過在2021年9月之前不會有動作，因為過了該期限才能免稅出脫VMware股份。外媒2020年曾報導，私募基金銀湖（Silver Lake）和戴爾其他股東支持分拆計畫，稅務考量是原因之一。

戴爾在2016年以670億美元與資料儲存設備供應商EMC合併，為戴爾帶來龐大負債。EMC在2004年收購VMware。

截至會計年度第四季（至2021年1月底止），不計入融資部門，戴爾帳上負債高達334億美元。

VMware囿於戴爾握有多數股權，與其他公司合作或許有些不是出於己意。VMware財務長羅爾（Zane Rowe）表示，成為獨立公司後，將能給VMware更多機會，與更多不同的企業合作。

(工商 )