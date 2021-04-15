台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，衛福部次長李麗芬13日宣布，決議總善款的1/3全數用於罹難者家屬扶助金，而這次捐款也提早在4月15日零時截止，後續有捐款意願的民眾可將善款捐給其他善心團體。資深媒體人陳揮文指出，比起高雄氣爆、八仙塵爆的善款，太魯閣號才10億就關帳，他自帶消音詞爆氣說：「xx」。

陳揮文15日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》指出，高雄氣爆有32人罹難、八仙塵爆15人罹難，加起來共47人，而太魯閣號有49人罹難；但高雄氣爆善款有45億、八仙塵爆善款18億，然後太魯閣號10億就說關帳了，陳揮文質疑，衛福部到底在急什麼？陳揮文直指，衛福部說善款好多，但跟高雄氣爆、八仙塵爆一比有很多嗎？陳時中是什麼心態？他這樣的人卻可能要去選雙北市長、還是選總統，他的滿意度曾高達70幾趴，陳揮文自帶消音詞憤怒說：「xx」。

陳揮文點出，衛福部專戶今天關帳，陳時中說預估發放逾1千人，目前統計49人罹難、216人受傷，他不曉得為何要發放1千人，他數學不好，49人+216人，不到300人，可是卻超過1000人要領錢；裡面提到救災人員的心理輔導費用，陳揮文質疑，救災人員的心理輔導費用，不是應該由政府出錢嗎？怎會由善款來出。

陳揮文甚至質疑，很奇怪的是，捐款用途與善款管理委員會，並沒有災民代表，而陳時中說下周就要開始發錢，他反問陳時中，沒有災民代表，急著發錢幹嘛？要發給誰？陳揮文質疑，若沒災民代表，怎麼會由衛福部這些官員決定。他直言，完全不相信陳時中，陳時中為什麼只把善款1/3給罹難者家屬、2/3要幹嘛呢？目前逾10億的善款，1/3給罹難者家屬，另外2/3由衛福部決定，若在野的是民進黨，恐已經包圍衛福部；所以這件事太誇張了！

(中時新聞網)