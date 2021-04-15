花旗集團（Citigroup Inc.）於今（15日）公布財報，本季釋出原先為新冠疫情的貸款損失準備金，此外還拋出震撼彈，計畫將退出其含台灣在內的亞洲、歐洲、中東，以及非洲等地區13個市場的零售銀行業務。

根據《CNBC》報導，花旗集團執行長佛瑞塞（Fraser）計畫將該公司在全球業務上進行調整，將退出澳洲、大陸、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、菲律賓、台灣、泰國和越南等市場零售銀行業務。

聲明內容指出，盡管這13個市場擁有相當亮眼的業務表現，但並沒有我們所需要的競爭規模，計畫將專注於規模較大，並且成長潛力較高的區域；此外，佛瑞塞稱將來會以位於新加坡、香港、倫敦、阿拉伯聯合大公國4座財富中心，繼續為經營亞洲和EMMA（非洲、中東以及歐洲）的金融服務，將非美國的消費金融業務集中在這4個地區。

該報導稱，花旗將在這些市場持續為旗下如銀行、金管部門、投行等客戶提供服務。另外，預期關閉的消費金融業務包含一般個人性用卡、儲蓄、信貸和房貸等。

花旗集團公布財報內容顯示，今年首季淨利增加2.1倍，達79.4億美元，每股盈餘為3.62美元，超出原先預期的2.60美元，首季營收達193億美元，超出原先預估188億美元，同時宣布本季自貸款損失準備金釋出39億美元。

(中時新聞網)