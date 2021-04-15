行政院會今日通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案，放寬工作條件、鬆綁申請永久居留規定、優化租稅及社會保障權益等，未來外國特定專業人才申請永久居留期間，從五年縮短至三年，此外，租稅減免由三年延長至五年。

值得注意的是，國發會原擬鬆綁全球前500大大學畢業生來台從事專門性或技術性工作，得免除二年以上相關工作經驗限制，不過，卻遭刪除。國發會副主委施克和表示，放寬500大大學畢業生免二年工作經驗規定，透過行政命令就可以處理，後續將再與勞動部討論。

行政院長蘇貞昌表示，我國現階段正值國家經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，5+2及六大核心戰略產業人才需求孔亟，為掌握此一攬才契機，應積極推動《外國專業人才延攬及僱用法》修法作業，強化攬才力道，讓更多國際優秀人才能夠「進得來」、「留得住」。

《外國專業人才延攬及僱用法》自2018年開始施行，國發會指出，針對高階外國特定專業人才，台灣已核發2,447張就業金卡，為積極加強延攬及留用國際人才，近年依據各界反映及建議，繼續積極推動相關攬才政策並提出此修正草案。

本次修正有三大重點，包括放寬工作條件、鬆綁申請永久居留規定、優化租稅及社會保障權益。在放寬工作條件方面，為因應雙語國家政策及海外人才回國子女教育需求，放寬教育部核定招收外國人才子女專班得聘僱外國學科教師。

在鬆綁申請永久居留規定方面，為強化留才力道，將外國特定專業人才申請永久居留期間由五年縮短為三年。另外，外國專業人才及外國特定專業人才在我國取得碩博士學位者，得折抵申請永久居留的連續居留期間一至二年。

優化租稅及社會保障權益方面，為提高具跨國經驗技術人才來台及留台誘因，將外國特定專業人才租稅優惠年限由三年延長至五年。此外，為完備國際優秀人才健保需求，放寬外國特定專業及外國高級專業人才屬雇主或自營業主，其本人及依親親屬納入健保免六個月等待期。

(工商 )