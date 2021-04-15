國發會今日表示，展望今年，全球經濟可望重回正軌，有助台灣經濟進一步提升。行政院主計總處預測台灣今年經濟成長率為4.64％，部分機構預測將達5％以上，這將是七年來首見的4字頭，也是首度GDP規模突破20兆元。

國發會今日在行政院會報告「財經做出好成績超前布局效益展現」，行政院長蘇貞昌聽取報告後表示，台灣對大陸投資占整個對外投資的比重，從2010年曾高達84％，去年已大幅降低到33％，這就是符合經濟學，「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」。

相較去年全球飽受疫情衝擊，多數國家經濟衰退，國發會指出，台灣因防疫、紓困、振興措施及時到位，加上政府對國際局勢與產業布局的及早部署，靠著消費、出口及投資三大支柱，經濟成長率居已開發國家之冠，逆勢拚出亮眼的經濟成績，並展現堅強的經濟韌性，國際機構如世界經濟論壇(WEF)、美國國家經濟研究局(NBER)等均對台灣防疫及經濟表現讚譽有加。

國發會分析，2021年至今我國整體經濟延續去年好表現，如貿易面的3月出口首次破兆元創歷史新高；生產面的各產業生產指數普遍回升；消費面的零售、餐飲買氣增溫；勞動面的失業率維穩及減班休息人數趨緩；及台股指數屢創佳績、2月景氣燈號為2010年9月以來首次紅燈等，均在在反映國內經濟持續走強。

此外，國發會認為，台灣的投資環境亦備受國際肯定。其中，投資台灣三大方案金額已破1.2兆元，外商也對台積極投資，加上政府積極加大、加速公共建設，今年公共建設經費規模達6,057億元，創14年新高，可望促進國內固定投資穩健成長，主計總處預估2021年我國投資率23.47％，將達十年來新高。

不過，國發會強調，鑒於疫情發展及疫苗效益、主要國家政策走向等不確定性仍存，政府除密切關注發展，也繼續落實對於受疫情影響產業的紓困措施，並將掌握後疫情時代全球供應鏈重組契機，持續引導資金投入建設，做好促進內需發展及協助產業轉型升級各項工作，以確保我國經濟穩定成長。

(工商 )