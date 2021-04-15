行政院會今日通過《稅捐稽徵法》修正草案，提高逃漏稅罰則，由現行6萬元提高為處五年以下有期徒刑，拘役或併科500萬元以下罰金；且若是重大逃漏稅，可處一年以上，七年以下有期徒刑，併科1,000萬元以上、1億元以下罰金。

並調降滯納金加徵方式，由「每逾2日」，修正為「每逾3日」按滯納數額加徵1％，總加徵率由15％降為10％，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。

這次修法一方面調降滯納金加徵方式，新增得申請分期繳納的規定，另一方面也加重逃漏稅罰則，適切兼顧維護保障納稅義務人權利與國家債權，將送請立法院審議，行政院長蘇貞昌指示財政部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。

財政部賦稅署長許慈美表示，這次修法有「減負擔」、「護公平」、「齊時效」三大重點。「減負擔」部分，調降滯納金加徵率，由「每逾2日」，修正為「每逾3日」按滯納數額加徵1％，總加徵率由15％降為10％，以確保稅收兼顧納稅義務人權益；為協助有繳納意願的納稅義務人繳稅，增訂放寬納稅義務人申請適用加計利息分期繳納情形。

「護公平」部分，提高逃漏稅刑罰，由新台幣6萬元以下罰金修正為500萬元以下罰金，並增訂個人逃漏稅達1,000萬元以上、營利事業漏稅額在5,000萬元以上案件加重處罰，處一年以上七年以下有期徒刑，併科1,000萬元以上1億元以下罰金。

這次修法也新增檢舉獎金核發、標準及領取資格限制，因目前檢舉案件獎金核發標準不一，為求一致，修法後以每案罰鍰20％、最高限額480萬元。另外，稅務人員、稅賦查核人員配偶及三等親、依法執行勤務的公務員及參與逃漏稅之人等，不得領取檢舉獎金。

「齊時效」部分，對於錯誤溢繳稅款申請退稅期間，由「五年」或「無期限」，一律修正為以十年為限；針對明知無納稅義務，違反稅法或其他法律規定而為繳納的款項，例如為向銀行詐貸虛增營業額所繳納的相關稅款，不得請求返還。

(工商 )