花旗集團今天宣布擬出售包含台灣在內的13個消費金融業務市場，金管會官員晚間表示，花旗銀行董事長莫兆鴻先前已就此事向金管會說明，結束在台消金業務為集團全球性策略考量，和台灣個別因素無關。

花旗集團今天宣布擬出售13個消費金融業務市場，金融監督管理委員會官員晚間證實，莫兆鴻先前已來向金管會報告，基於策略考量，花旗集團將全球性處分多處消金業務，包含台灣在內，亞洲只會留下新加坡與香港兩處。

金管會官員表示，根據花旗銀行董事長暨台灣區總裁莫兆鴻所述，花旗新執行長佛瑞塞（Jane Fraser）年初上任後，調整集團發展策略，決定處分13個消金業務市場，莫兆鴻也有特別強調此為全球性策略，和台灣個別因素，不管是業務、獲利能力或展望都無關。

金管會官員指出，這是花旗銀行的商業考量，金管會表示尊重，不過也提醒花旗銀行重視客戶和員工權益，做好對內與對外溝通，無論是客戶的反應或是員工士氣方面，都要做好處理。

金管會官員也說明，花旗銀行只是結束消金業務，企金等業務還在，並非全面退出台灣市場；至於消金業務的退場時間表，花旗銀行還沒有對此說明。

前一起外銀結束在台部分業務，是星展銀行在2016 年宣布收購澳盛銀行在亞洲5大市場的個人金融與財富管理業務，包括台灣、新加坡、香港、中國與印尼。（編輯：楊凱翔）1100415

(中央社)