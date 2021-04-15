花旗集團宣布出售13個市場消費金融事業，台灣是其中之一，對於幾乎等同於「外銀」代名詞的花旗，此舉無疑是顆震撼核彈。消金有什麼？存放款、財富管理、信用卡，後兩者是花旗在台灣的金雞母，不管由誰納入麾下，都將掀起一波角力。

先講信用卡。花旗信用卡在花旗台灣前董事長管國霖任內，達到頂峰，最風光的時候幾乎與中國信託平起平坐，可見其市場影響力。雖然近年在台灣，花旗採取的是信用卡產品精簡的策略，但仍握有超過280萬張的流通卡，是台灣第六大發卡行。

誰買下花旗銀的消金業務，在信用卡這塊，都是「吃到會撐」的大補丸。如果中國信託買去了，那就是直接甩開國泰世華，無人能敵了。台新、玉山、台北富邦，誰買了就會擠進兩強，打破目前的緊繃態勢，這在台灣的信用卡圈絕對是大事。

這就更不用說，如果花旗是把消金業務賣給外銀，匯豐、渣打、星展，馬上從信用卡發卡榜的十名外，瞬間擠進前十強，創下進入台灣市場最好的紀錄。講市儈一點，買下花旗過往在台灣50年的成果，瞬間就能讓排名突飛猛進，何止划算而已。

相較於信用卡，財富管理更是金雞母中的金雞母。不需贅述，花旗就是台灣銀行圈發展財富管理業務的祖師爺，因為花旗帶來的產品、銷售技巧，也讓台灣的銀行從靠利差交易跨進手續費收入的新境界，常年養下來的客戶，含金量可想而知。

花旗此次出售在台消費金融業務，信用卡是面子，財富管理就是裡子了，這些客戶不管落入哪個買家之手，都能讓客戶名單、理專素質、手續費貢獻度鍍金，對於還在積極搶攻私人銀行業務的國銀，更是跳級，也難怪消息一出就引發震撼。

與過往買消金業務比較不同的是，花旗的分行多半與財管業務綁在一起，所以若接手花旗消金業務的新買家，如果在台灣沒分行，或沒太多分行就算了，但如果是分行數算多的國銀，就得面臨取捨壓力，這恐怕不是單純是分行數增減的公式。

總而言之，花旗出售台灣消金業務，等同把50年提煉的精華出售，即便是過往沒有涉足台灣的國外銀行，都可能馬上得到注目，知名度拔地而起。但如果是任何一家國銀接手，各業務市占率都有消長，「花旗風暴」引發的檯面下角力，正要開始。

(中時 )