阿根廷足球明星梅西（Messi）近日與中國北京科興生物公司簽署協議，同意捐贈3件簽名球衣，換取北京科興提供5萬劑疫苗，用於在美洲杯足球賽之前為所有南美足球隊接種。阿根廷前國家隊知名運動員魯傑里對梅西的做法大加讚許，稱阿根廷應該任命梅西擔任駐中國大使，因為現在「疫苗比世界杯重要多了」。

據英國《衛報》報導，梅西在向中國方面贈送三件親筆簽名的T恤之後，與中國北京科興生物製品有限公司（Sinovac）簽訂了購買疫苗的合約。這些疫苗將內來在美洲杯足球賽之前為所有參典的南美足球隊成員接種。

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

南美足協（Conmebol）新聞發言人貢貝洛索（Gonzalo Belloso）在推特發文稱，「北京科興的高管們表達了對梅西的欽佩，梅西為我們送了三件簽名球衣的大禮，獲得疫苗都是他的成就！」

報導說，這筆交易由烏拉圭總統波烏（Luis Lacalle Pou）促成，但這項交易在烏拉圭正遭到質疑。烏拉圭目前疫情嚴重，每天新增確診人數創下新高，相當於每百萬居民中有1084人感染新冠病毒，感染率是美國的將近5倍、英國的40倍，而且疫苗極度缺乏。

阿根廷前國家隊足球名人魯傑里建議，應該派梅西擔任駐華大使，他的形象好，中國人也愛他，有疫苗的需要就找梅西解決。（圖／路透）

這5萬劑疫苗中一部份將交付給阿根廷一級足球俱樂部的26個足球隊，梅西與其他足球界人士希望在今年夏天舉行的美洲杯之前，能為所有南美足球運動員接種疫苗。2020年的美洲杯足球賽已因新冠疫情而停辦，本屆預訂於6月13日至7月10日舉行，由阿根廷和哥倫比亞共同主辦。

不過，還有一件事尚存在不確定性，目前正在進行嚴格的封鎖措施阿根廷政府尚未批准中國的北京科興生物公司研發的新冠疫苗，南美足協表示，他們正在與阿根廷政府進行談判，希望阿國為球員開綠燈准予接種。

另據阿根廷媒體表示，前國家隊球星魯傑里（Oscar Ruggeri）大聲讚許梅西以球衣換疫苗的貢獻，他甚至因此就推薦梅西擔任阿根廷駐華大使，理由非常簡單：「疫苗比10個世界盃更重要」，未來如果獲得疫苗有什麼障礙，梅西可以搞定一切，沒有人可以比他做更好。中國人很愛梅西，他在全球影響力太大，同時他也願意為阿根廷出力。

(中時新聞網)