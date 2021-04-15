采子與何孟遠皆為《全明星運動會》第二季選手，兩人分屬藍紅兩隊，先前爆出采子搶好友荳荳的男友何孟遠，親蜜對話外洩，采子與何孟遠直至下午才在社群媒體發聲，采子祭出母親與何孟遠通話的內容滅火；何孟遠則緊接在采子之後於臉書解釋，他與采子因節目熟識，但兩人真的沒交往；荳荳見到兩人發聲忍不住正面反擊，采子疑似抵擋不住壓力，晚間在IG上傳影片哭著宣布退出《全明星》。

采子在影片表示：「對於我不當言行跟行為，造成別人跟荳荳傷害，我很抱歉，我跟何孟遠確實有像情侶的曖昧行為，但這是我得知他與荳荳分手後才發生的，荳荳確實有跟我聊何孟遠，但我當時不覺得自己有資格說何孟遠已跟大家說他們分手了，所以我裝不知道，造成《全明星運動會》的困擾，我很抱歉，我會自己退出全明星運動會，對不起藍隊、對不起錢姊，對不起我媽媽，她一直想保護我。」她一度哽咽無法言語。

采子同時也在IG寫下：「對不起，在這裡我自己決定拍影片向受傷害的人說實話，向荳荳說對不起，讓妳那麼難過，真的很抱歉。我的家人朋友，原音兄弟，所有幫助過我的節目、前輩們，謝謝你們，對不起。所有支持我的人，對不起讓你們失望了，我想向你們好好的道別。」底下留言正反參半。

(中時 )