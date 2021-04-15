看好台灣即時互動軟體產業發展，日本上市遊戲大廠CAVE（CAVE Interactive Co., Ltd）斥資1億日圓，選定台灣成為全球第一個海外據點，而CAVE台灣子公司今正式成立，擁有海外獨立研發中心（凱樂數位），加速推動台灣獨立產品孵化，並邀請前17 LIVE營運長張牧寧擔任子公司執行長，以台灣領先技術與產業經驗，將研發新世代社群互動產品，瞄準台灣市場用戶需求接軌國際。

張牧寧表示，疫情期間社群軟體、手遊、在現直播皆異軍突起，CAVE台灣獨創產品將於今年夏季上線，張牧寧透露，這款獨創產品是以社群即時互動為主軸，雖然產品創新細節不宜透露，但鎖定20至30歲為主的年輕族群，未來不排除台灣這款新世代社群互動產品業務，能拓展日本、韓國等國家。

張牧寧指出，疫情期間社群軟體的成長，看到了成熟市場還能有如此大的增長空間，希望結合台、日雙方在產品及經驗上的優勢，推出一款具有國際市場水準的產品。

根據統計，去年日本在新型冠狀病毒疫情爆發後，社群軟體下載量提升22％，且持續成長，日本用戶線上互動取代實體娛樂活動的情況加速普及，社群服務的多樣性需求力道也持續增加。

張牧寧觀察，日本CAVE在疫情期間，線上「占卜」服務做得愈來愈好，民眾可以透過直播，與占卜大師做個人化的對談，費用採取以「分」計費的方式計算，對民眾來說，與過去電話占卜感受不同，且不必出門，也能有面對面的占卜機會。

CAVE母公司副社長安藤裕史表示，長期以來台灣在亞洲科技數位產業一直扮演著主導角色，張牧寧加入團隊後，經過時間的討論、分析評估後，去年底決定在台灣設立子公司，力求打造更豐富、多元的娛樂產品。

(中時 )