新冠疫情衝擊全球供應鏈中斷問題陸續浮現，繼晶片和亨氏小包裝蕃茄醬之後，珍珠奶茶裡珍珠的生產材料樹薯粉因供應不足，讓美國未來幾個月可能沒有珍珠供應，成為珍奶業者頭大問題。

除了疫情因素，蘇伊士運河3月因貨船擱淺而中斷河道交通數天，影響全球供應鏈出貨延誤，也是造成美國珍珠供應短缺因素之一。美國製造珍珠的材料樹薯粉幾乎全來自台灣和泰國，供應鏈出狀況就等於珍珠生產出狀況。

旗下經營珍奶連鎖店品牌Boba Guys的美國珍珠供應商U.S. Boba，在該品牌的社交媒體Instagram網頁上表示，珍奶業正出現缺貨問題。

其強調部份珍奶店的珍珠已賣光，其他店的存貨也將在幾周內用完。在拿到樹薯粉之前，珍珠缺貨問題將持續幾個月。

珍奶材料供應商Boba Direct銷售與全球行銷部副總裁Oliver Yoon說，約一個月前已出現缺貨，這問題在4月底前不可能解決。

珍珠缺貨勢必衝擊珍奶業者。Tea & Others老闆Alex Ou表示若沒有珍珠，部份客人就不會來買飲料，因為他們就是要在飲料中喝得到珍珠。

全美最大珍奶連鎖店功夫茶（Kung Fu Tea）行銷與公關部主管Mai Shi預期缺貨問題可能延續更長時間。因為夏季是飲料需求旺季，到時候缺貨問題可能會更嚴重。

儘管她的公司在美國東西岸各有倉庫，缺貨問題沒其他珍奶品牌那麼嚴重，但在珍奶需求不斷增加之下，缺貨問題只會愈來愈大。除了樹薯粉，像椰子粉和芋頭等材料也陸續出現缺貨問題。

但危機也可能是轉機。她表示公司藉此機會尋找新材料來擴大飲料產品的陣容，讓消費者知道其飲料品牌不是只有珍奶，也有橘子綠茶、蜂蜜檸檬、抹茶奶茶甚至什麼都不加的烏龍茶。

(工商 )