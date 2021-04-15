照顧長輩健康，國姓物理治療所開張。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

照顧長輩健康，國姓物理治療所開張。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

年紀大了，身體退化難免有病痛，物理治療可以緩解不適；南投縣政府與埔里基督教醫院合作，在國姓鄉衛生所成立物理治療所，15日揭牌；副縣長陳正昇肯定衛生局的用心，與埔基對偏鄉醫療服務的重視。

埔基國姓物理治療所開張，包括陳正昇、埔基院長蘇世強、衛生局長黃昭郎，縣議員陳宜君、林芳伃、葉仁創，國姓鄉長丘埔生、鄉代會主席林東漢等人都出席。

陳正昇說，縣長林明溱深知老人家遠途奔波的不便，3年前要求衛生局優先針對老年人口比例最高的魚池、國姓、中寮等3鄉，尋求醫療院所合作，就近在當地衛生所開辦物理治療所；2019年開辦全國首創的埔榮魚池物理治療所後，每月前往就診的長輩都超過800人次，2年來已服務1萬8349人次，可見長輩對這項醫療需求的殷切。現在國姓也設立了，希望衛生局再接再厲，盡快開辦中寮物理治療所。

黃昭郎表示，全縣僅有24名眼科專科醫師，南投縣高齡眼部疾患篩檢列車4月啟動，向紫南宮募集相關器材及完成篩檢車整備後，將從鹿谷、國姓等6鄉先推動，幫助老人家及早發現、及早治療潛在的眼部疾患，將是偏鄉高齡醫療的福音。

縣議員陳宜君、葉仁創、林芳伃也說，南投縣長期以來醫療資源不如都會縣市，民眾就醫的權利受影響，縣府提供偏鄉高齡老人貼心的醫療服務值得肯定，也期待中央重視南投縣民眾，醫療服務少，醫療需求與負擔卻更大的不合理現象，優先在健保給付及部分負擔給予協助與減輕。

(中時 )