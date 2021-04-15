35歲女星林逸欣有「氣質音樂才女」封號，當年因為挑戰「女子一人樂坊」，同時演奏小提琴、古箏、鋼琴三種樂器而走紅，近年則跨足多領域，並常在社交平台分享日常生活，日前她去逛街試穿上衣，自拍問粉絲意見，卻引來粉絲激動直呼：「不要這樣」。

林逸欣日前在IG發文：「逛街看到一件上衣很好奇就試穿看看，長這樣..買嗎？」同時附上自己試穿衣服的照片，畫面中，只見她身穿一件白色上衣，款式正是之前很流行的「胸前挖洞」，讓林逸欣露出深邃事業線，完全可看到白嫩的上半球，十分撩人。

林逸欣難得性感，粉絲看了不習慣喊母湯。（圖／翻攝自IG）

林逸欣難得秀性感，好友洪詩立刻在底下留言要她買，也有粉絲跟著敲碗「看不出來妳這麼有料？買啦」、「很可以，買爆」，期待看到女神性感的一面，但大部份粉絲卻看不習慣，紛紛崩潰大呼「這不是我的逸欣」、「不要醬」、「別買...不想心中女神醬穿...」、「不買，藏好肉肉」。

而好友林可彤也忍不住跳出喊話林逸欣：「這不是妳的衣服！給我放回去」，李佳豫更激動說：「不買不買，怎麼可以露出來」，看到大家反應如此大，林逸欣便順應民意，笑稱自己不買了，更說「露出來」的部份會收好，相當逗趣。

(中時新聞網)