拜大陸與美國加速接種新冠肺炎疫苗，封鎖令解除後消費者報復性購買精品，全球最大精品集團路威酩軒（LVMH）第一季營收激增三成，帶動股價狂飆，市值衝破3,000億歐元，擠下瑞士食品大廠雀巢（Nestle），登上歐洲市值最高企業。

路威酩軒發布亮眼的業績後，14日股價站上611.8歐元，刷新歷史新高紀錄。

路威酩軒的市值本周首度跨越3,000億歐元大關，目前升至3,076.55億歐元，超越雀巢與瑞士製藥大廠羅氏（Roche），以及歐陸的石油和銀行巨擘，穩坐歐洲市值最大企業寶座。

大陸與美國快速啟動新冠肺炎疫苗接種計畫，早一步解除封城措施，刺激消費者暴買路易威登（Louis Vuitton）和迪奧（Dior）等路威酩軒旗下品牌的精品，帶動首季業績躥揚。

不計入匯率波動和收購美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）交易，路威酩軒第一季營收達140億歐元（約167.5億美元），較2020年同期暴增30％，也較疫情尚未發生的2019年同期增加8％。

就個別市場來看，路威酩軒在日本以外亞洲市場第一季營收較一年前同期狂飆86％，較2019年同期勁升26％。美國市場首季營收年增23％，較2019年同期攀升15％。

貝倫堡銀行（Berenberg bank）分析師在報告中指出， 美國最新一輪紓困案顯然也支撐消費者需求，令路威酩軒受益。

根據美國經濟分析局（BEA）數據，美國2月儲蓄率達13.6％，相較於2020年前同期的8.3％。歐洲實施封鎖令亦推升家庭儲蓄率。

就部門別而言，路威酩軒精品和皮件部門第一季營收攀升52％，達67億歐元；葡萄酒與烈酒部門營收揚升36％，珠寶與手表部門營收增加35％。

(工商 )