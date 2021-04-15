美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國疾病管制局（CDC）確認，完成新冠疫苗接種卻仍染疫者已有5,800例，當中有人病情急轉直下成重症患者，74人宣告死亡。CDC表示，該局將探究哪一類人打完疫苗後最容易感染，目前初步看來，逾40％感染者為60歲以上的年長者。

(工商 )