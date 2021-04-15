CDC：美國5,800人打了疫苗仍染疫 23:062021/04/15 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國疾病管制局（CDC）確認，完成新冠疫苗接種卻仍染疫者已有5,800例，當中有人病情急轉直下成重症患者，74人宣告死亡。CDC表示，該局將探究哪一類人打完疫苗後最容易感染，目前初步看來，逾40％感染者為60歲以上的年長者。 《國際社會》丹麥禁用AZ疫苗 全球首例 美國爆「珍珠危機」 短期恐喝不到珍奶 (工商 ) #CDC #美國 #染疫 #疫苗 #下成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自費疫苗開打 最貴600元 04:102021/04/15 財經要聞 丹麥停打AZ疫苗 莊人祥：每個國家有自己的方式 14:312021/04/15 生活 丹麥停打AZ疫苗 王淺秋轟：蔡政府還在收錢打 10:452021/04/15 政治 拜登就職百日 裴洛西4月28日邀國會演說 04:102021/04/15 國際大事 4月21日起開放民眾自費打AZ疫苗 04:102021/04/15 生活新聞 球王梅西助南美球員獲陸疫苗 前球星：應派他當駐華大使 22:192021/04/15 兩岸 《國際社會》法國趕進度 仍要使用嬌生疫苗 12:332021/04/15 財經 機組員施打疫苗免居檢 機師感嘆：深感被重視 11:582021/04/15 生活 台國民美食大缺貨 美國人崩潰：世界末日來了 17:282021/04/15 國際 下一批AZ疫苗最多80萬劑 莊人祥曝抵台時機 14:172021/04/15 生活 基隆成立牛結節疹災害應變中心 16日施打疫苗 22:012021/04/15 生活 財經熱門新聞 信用卡與財管兩金雞 「花旗風暴」引爆國銀角力 - 財經 花旗撤出台灣消費金融市場 財經網美反大讚：聰明的決定 - 財經 台股衝萬七 謝金河示警最大利空的股票 - 財經 花旗撤出台灣消金市場 花旗台灣：尚無確定時間表 - 財經 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。