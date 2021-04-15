日本2年後將把福島核廢水排入太平洋，引發周邊國家反彈。我駐日代表謝長廷幫日方緩頰表示，我們3座核電廠也排廢水入海。Yahoo針對「駐日代表謝長廷扯台灣核電廠也排廢水，拿廢水跟日本核廢水相提並論，你認不認同他的論述？」進行網路民調，截至晚上9點，居然高達95.7％的人並不認同，認為引用兩國廢水內容有誤。網友指出，一個是核熱能冷卻水、一個是核汙染水，到底哪裡一樣？

日本決議2年後排放稀釋後的福島核廢水，駐日代表謝長廷在臉書表示，我們3座核能發電廠的廢水，也是排放入海。國民黨發言人說，當年秘雕魚是水溫造成的，與氚無關，那自己排放又抗議日本排放，就難義正辭嚴。

Yahoo在15日針對「駐日代表謝長廷扯台灣核電廠也排廢水，拿廢水跟日本核廢水相提並論，你認不認同他的論述？」進行網路民調，截至晚上9點，共有1386人投票，有1327人(95.7％)表示不認同，認為引用兩國廢水內容有誤；59人(4.3％)的人則表示認同，認為要用同一標準來看待。

不認同的網友表示，「一個是核熱能冷卻水、一個是核汙染水，到底哪裡一樣？」、「哈，助日代表。」、「太扯了，他到底是台灣的外交人員、還是代表日本來打壓台灣的？」、「要清楚排出來的水的標準值，而不是緊抱日本大腿。」、「此廢水非彼廢水。」、「日核廢水是前次輻射外洩的汙染冷卻水，並非一般日常運轉的冷卻水。」

認同的網友則表示，「一樣是核能，廢水當然一樣的。」、「只要能符合排放的標準，不懂到底問題在哪裡？」

(中時新聞網)