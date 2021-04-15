美國商務部15日公布，3月零售銷售月增9.8％，增幅改寫去年5月以來新高。美國民眾陸續收到1,400美元紓困現金支票，加上疫苗施打帶動經濟加速重啟，促使消費者提高支出、連帶提振零售銷售，而這也預示美國首季經濟可望強勁成長。

商務部數據顯示，3月零售銷售經季調後月增9.8％，遠優於市場預估的月增5.9％。若按年來看，3月零售銷售年增27.7％。2月零售銷售從月減3％上修至月減2.7％。

若排除波動劇烈的石油與汽車等項目，3月核心零售銷售月增6.9％，2月從月減3.5％上修至月減3.4％。

美國3月零售銷售強勁成長，包括餐廳、酒吧、服飾、電器與運動商品銷售皆出現雙位數增長，石油與汽車銷售也表現傑出。

分析師預測，在消費者支出強勁拉抬下，美國首季國內生產毛額（GDP）季增年率可望攀抵9.8％，優於去年第四季成長4.3％。美國今年經濟成長率上看7％，增幅可望改寫1984年以來新高。

(工商 )