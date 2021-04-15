繼大陸網路龍頭阿里巴巴遭到監管機構重罰182.28億元人民幣（合台幣790.8億元）之後，大陸國家市場監管總局再次以《反壟斷法》重罰醫藥業龍頭揚子江藥業集團，罰款金額高達7.64億元人民幣（約合台幣33億元）。

據《界面新聞》報導，大陸中國醫藥工業資訊中心發佈《2019年度中國醫藥工業百強榜》顯示，揚子江藥業位列當年中國醫藥工業百強榜首，並且已是連續6年排名第一。大陸國家市場監管總局4月15日對揚子江藥業集團實施壟斷協議行為作出行政處罰，共計罰沒7.64億元人民幣。

報導說，這是大陸市場監管總局對醫藥行業最新一起壟斷處罰，先前天藥股份同樣因壟斷而被罰4402萬元人民幣（合台幣1.9億元）。

據處罰決定書，自2015年至2019年，揚子江藥業與交易相對人通過簽署合作協定、下發調價函、口頭通知等方式達成固定和限定價格的壟斷協定。所涉及藥品種類達300餘種，其根據每種藥品的銷售管道差異、利潤率差異、市場需求差異等，相應調整重點管控藥品種類和範圍，集中管控重點藥品轉售價格。其中重點固定和限定價格的藥品種類為：藍芩口服液、百樂眠膠囊、黃芪精、依帕司他片、蘇黃止咳膠囊等。

行政處罰書在處罰理由一項中還透露：揚子江藥業違法行為持續時間較長，覆蓋面較廣；在調查初期不配合、拖延檢查進展，不過調查後期積極配合調查、推動案件調查進展。

因此市場監管總局最終決定：按照揚子江藥業2018年度銷售額的3%對其進行罰款。根據揚子江藥業提供的《江蘇經緯會計師事務所有限公司專項審計報告》，其當年銷售額為254.67億元人民幣，因此揚子江藥業最後被罰沒了764,007,948元人民幣。

(中時新聞網)