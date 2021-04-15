捷運是許多通勤族的首選，不過一位女乘客表示，轉乘捷運線時通常都無法找到空位坐。因此她特地觀察其他乘客的下車習慣，久而久之，便練就出在捷運找座位的新技能，只要遵守「2撇步」，馬上能在擁擠的車廂中搶到座位。

原PO在PTT《womentalk》板上以「在捷運上練了一個新技能」為題發文表示，身為一個通勤族，常常在轉乘捷運後就找不到座位，而她的下車站剛好又位在底站，對於座位的需求非常高。因此，為了避免站到腳痠，她透過觀察其他乘客習慣，漸漸地練就出「搶位」的技能。

原PO指出，搶位的第一招是先在車廂中找到「坐著但下一站要下車的人」，她發現，年輕女性準備下車時，通常不太會滑手機，尤其手上有包包或行李的人；男生則不一定。這時就可以走到她們身旁先卡位，等對方一起身，就迅速補上空位。

原PO接著說，「卡位」也是一門學問，「畢竟一個擁擠的車廂 絕不會只有你想坐。」她指出，必須先觀察好已鎖定的座位「最近的出口在哪」，並站在該處的反方向，避免擋到乘客離開的路線。

貼文一出，網友紛紛大讚實用，「好有趣的觀察」、「實用推」、「觀察入微」、「真的欸，快到站就會收手機進口袋，之前常坐過站會怕」、「妳卡位系？」、「以後沒座位都怪你」、「學到了」。另外還有網友分享，「我會看位子上的學生是哪個學校，如果知道在哪下車就可以先卡位」。

(中時新聞網)