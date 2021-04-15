美國參議院14日以53票同意、45票反對的票數通過美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）的任命案，確認這位前高盛主管得以領導美國最高金融監管機關。外界預期，他上任後將致力於降低金融市場劇烈波動並加強加密通貨管理。

詹斯勒曾在麻省理工學院史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）擔任教授，專長包括加密通貨與區塊鏈技術。他也曾表態支持將臉書主導的Libra幣納入SEC治理。

專家認為，詹斯勒任命案將對加密通貨產業帶來極大衝擊，原因在於他對於加密貨幣的立場較為開放。在詹斯勒的領導之下，SEC可望改變保守看法並制定相關法規，更有序地管理加密通貨。他上任後是否會批准比特幣ETF通過，因此成為外界觀察指標。

改革派人士預期，這位63歲的新主席將兌現先前承諾並著手處理一系列議題，包括提高數位通貨監管的透明度、防範GameStop炒股亂象再次發生，同時要求美國企業順應ESG（環境、 社會與公司治理）監管潮流等。

(工商 )