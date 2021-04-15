蔡英文總統今晚於官邸宴請美國總統拜登派遣的資深訪問團，總統府表示，雙方席間就區域情勢、國際疫情、經貿合作以及雙方國內政經局勢等議題交換意見，氣氛輕鬆愉快。

蔡英文今晚宴請美國前聯邦參議員陶德、前副國務卿阿米塔吉及史坦柏格一行，歡迎美國總統拜登派遣資深訪團來台。雙方席間並就台美各項重要議題交換意見。

蔡英文首先感謝拜登政府上任以來持續展現堅定支持台灣的立場，並特別在《台灣關係法》立法42週年之際派遣資深訪團來台，再次展現對民主台灣「堅若磐石」的承諾。

蔡英文也期許未來台美雙方在既有的良好合作基礎上共同努力，持續深化合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定及繁榮發展。晚宴中，雙方也就區域情勢、國際疫情、經貿合作以及雙方國內政經局勢等議題交換意見，氣氛輕鬆愉快。

今日晚宴出席者包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、副處長谷立言及國務院亞太局台灣協調處處長白丹利等人。

(中時 )