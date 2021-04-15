（奇萊陽光茶園業者陽函軒，15日手拿著自家茶品所泡出的好茶。圖／劉朱松）

行政院農糧署15日邀請16家知名飯店業者，認識全國33家亮點茶莊所組成共同品牌「UTEE」，其中16家來自桃園、南投、嘉義、宜蘭及花蓮等地的亮點茶莊，包括東峰紅茶、和菓森林紅茶莊園，及奇萊陽光茶園等多家業者，用自家的特色茶品及茶文創體驗，與飯店合作推廣，每家飯店均搭配3家亮點茶莊，將知名品牌茶葉，打進飯店客房用茶及迎賓茶，並建立異業合作關係。

農糧署說，為有效推廣亮點茶莊，已輔導茶莊經營輔導團隊專家學者，及歷屆亮點茶莊共同構思，以「UTEE」（United Tea Estates Enterprise），作為亮點茶莊聯合品牌名稱，透過該品牌進行共同包裝、團隊行銷，並提供精緻且多元化的茶服務體驗。

這次特地以「UTEE」共同包裝茶葉，提供16家飯店，作為迎賓奉茶茶品、餐廳用茶、住宿小禮，或由飯店設計茶Bar等推廣專區，及辦理農業小學堂活動，與遊客互動認識台茶奉茶與茶文化。

農糧署將上述亮點茶莊的特色茶品及茶文創體驗等帶到現場，與飯店、中彰區觀光聯盟、台中市樂活觀光產業聯盟協會，及餐飲茶館等業者互動交流，以期建立異業合作關係。

例如，芭蕾城市渡假旅店，與林旺製茶廠、奇萊陽光茶園、優遊吧斯瑪翡茶莊等3家亮點茶莊合作，提供客房迎賓使用，並在大廳設置展示區，另在臉書辦理抽獎活動。

台中港酒店，與東峰紅茶、吉林茶園，及花間茶語小農驛站等3家亮點茶莊合作，在商務中心，提供入住旅客品茶，並在大廳設置展示區；另規劃辦理茶莊快閃市集。

全國大飯店與和菓森林紅茶莊園、竹峰茗茶，及花間茶語小農驛站等3家亮點茶莊合作，提供客房迎賓使用，並在飯店大廳櫃台展示，另使用在餐廳茶品。

大毅老爺行旅，與林旺製茶廠、龍眼林茶工場，及澀水皇茶等3家亮點茶莊合作，打造茶Bar展示推廣，邀請品茶好手、網紅（KOL）共同分享好茶口感；另調配特色水果茶。

麗寶福容大飯店與山芙蓉茶業、井古茶堂，及優遊吧斯瑪翡茶莊等3家亮點茶莊合作，在大廳設置推廣專區，作為迎賓使用，另提供相關文宣品給民眾訂購。

為搭起雙方合作橋梁，農糧署說，即日起，或4月下旬前往16家飯店，可在迎賓、餐飲、住宿、推廣專區或體驗活動中，可品嘗到一杯安全、優質，且可追溯的亮點茶莊好茶，以期進一步提高前往茶區認識亮點茶莊獨特魅力的旅遊意願。

(工商 )