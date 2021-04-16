花旗集團今（15日）突拋震撼彈，計畫將退出含台灣在內等13個市場，只留企業金融業務，引起不少台灣「卡友」哀鴻遍野，只不過對此，財經網美胡采蘋卻大讚花旗銀行決策很快，做了「合理的選擇，聰明的決定」。

花旗集團今日宣布，計畫將調整該公司業務，退出澳洲、大陸、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、菲律賓、台灣、泰國和越南等市場零售銀行業務，僅保留企業金融業務。

對此胡采蘋於個人粉絲專頁「Emmy追劇時間」認為，「其實花旗做了合理的選擇，聰明的決定」，她表示，其實外商銀行的規模去做貸款，本來就放不過本國銀行。

胡采蘋進一步指出，隨著付款工具多，支付變得更方便，手機第三方支付優惠越來越多，新玩法層出不窮，信用卡本來就會受到衝擊；甚至許多實業公司帶雄厚資金進場，這些穩定的舊業務面臨毛利下滑，在下滑的情況下，還要不要在老產品投入行銷費用，就是很困難的問題。

胡采蘋表示花旗做的很對，決策得很快，早點停止糾纏，專心財富管理業務；此外，他們還擁有強大的全球外匯部位，各分行可以互相支援，提供不同國家交易所各種金融合約，專注投資財富管理產品和客戶上，很合理的選擇，聰明的決定。

底下有網友分享自己花旗的使用經歷，表示早就停了，花旗真的不行，自大學開始用到前幾年，很多綁定服務都沒有，紅利回饋也很沒效率，「花旗的app真心難用，原本就想剪卡，剛好跟它say goodbye」。

但也有網友還是很難釋懷，「oh no 我的威秀平日6折」、「什麼！以後再也沒有人跑來要我辦花旗信用卡了！」、「我要快點把花旗卡的現金回饋用掉！」

(中時新聞網)