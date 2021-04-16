美國職棒大聯盟（MLB）宣布今年明星賽將移師科羅拉多州，美專欄作家撰文說，明星賽若移師台灣，不但可布局新市場，還可打造品牌形象，更是化解國內高漲反亞裔情緒的契機。

MLB今夏明星賽原訂在亞特蘭大舉行，但由於亞特蘭大所在的喬治亞州爆發投票新法爭議，MLB決定將明星賽移師科羅拉多州舉行。

美國專欄作家、胡佛研究所（Hoover Institution ）訪問學者庫納賴吉斯（Markos Kounalakis）在「國會山莊報」（ The Hill）撰文表示，MLB應該更進一步，將賽事移師海外，以利保護並捍衛全球民主。對2021 年賽事來說，現在固然有點太遲，但若考量未來高收視率，明星賽移師台灣，現在正是時候。

此舉將把美國人的目光導向台灣，並提高民眾對這個受到中國文攻武嚇主權國家的認識。明星賽將顯示美國對台灣的非軍事援助，也是以受歡迎的職業體育賽事對這個抗疫模範國家的獎勵。

在美國這樣疫情嚴重的國家，職業運動賽事遭遇困難。而且展現和亞洲國同一陣營，有助扭轉反亞裔的種族刻版印象和種族歧視風氣。

台灣和日本與韓國等亞洲其他主要民主國家一樣，境內也有職棒聯盟，同時有不少選手赴美加職棒大聯盟發展。棒球在美國不但是體育休閒，也是全民熱中的運動賽事，在台灣也是一樣。

目前在美國MLB效力的台灣選手有五人，曾在MLB發展的台灣選手有11人，大多是投手，當中陳金鋒、胡金龍、郭泓志和曹錦輝過去都曾效力本屆世界冠軍洛杉磯道奇隊（Dodgers）。

同時也是中國全球銳實力研究專家庫納賴吉斯在文中表示，何不讓這些台灣球員在MLB明星賽盡地主之誼。

美國去年職業運動賽事受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響一度停擺。

台灣可以是2022年的備援計畫。試想倘若爆發最新變異病毒疫情，或者是疫情擴大，台灣可以是2022年電視轉播比賽的場地。

視疫情的發展，或者是否有第4波疫情，部分球隊可以規劃到台灣春訓。此舉將是戰略性前瞻做法，利用台灣值得效法的防疫能力，容許職業選手在台灣國內的「泡泡」盡情發揮實力。（譯者：劉淑琴／核稿：陳政一）1100415

(中央社)