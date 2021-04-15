對於美國前參議員陶德率領特使團來台訪問，15日下午會見朝野立委等6人，包括國民黨立委陳以信，卻被民進黨做文章說事前沒跟江啟臣報告，陳以信反轟民進黨劣跡斑斑、莫名其妙。

應美國總統拜登之請，前美國參議員陶德（Chris Dodd）與兩位前常務副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg），14日抵台訪問3天。今天下午，於台北萬豪酒店與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤，包括國民黨立委陳以信、蔣萬安，民進黨立委王定宇、羅致政，民眾黨立委高虹安，及無黨籍立委林昶佐共6人與會。

值得關注的是，由於此次出席會晤的陳以信，在馬英九時代曾擔任總統府發言人，在2015年的「馬習會」上就坐在馬英九身後，因此，美方在會晤開始沒多久就主動關心目前國民黨對於九二共識的態度。

據轉述，陳以信回應表示，國民黨的兩岸政策就是九二共識，不會改變這項立場；但他強調，國民黨認為的九二共識不等於一國兩制，也不會接受一國兩制。對此，美方都是傾聽居多，未給予任何評論。

對於綠營人士指出陳以信跟美方會面，沒有跟黨主席江啟臣報告一事，根據《東森新聞》報導，陳以信表示，他並不是受國民黨委託、當國民黨的代表，當他知道這個會面是有美方訪團的重要會面之後，已經跟黨主席做過說明。

陳以信也在臉書砲轟民進黨拿這個做文章是莫名其妙！過去馬英九執政，他當府發言人，幾乎所有美方友人來台見過馬總統後，下一站就是去見民進黨主席，蔡英文不知道接過多少這種團，民進黨從來也沒一句謝謝。現在民進黨執政了就大小眼，美方友人來就自己見就好，都不用主動安排見國民黨，惡跡斑斑！

(中時新聞網)