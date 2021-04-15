英國王室推特「The Royal Family」14日起公開一系列菲立普親王（Prince Philip）的生活照，強調王室成員們對他的懷念。其中更包含一張菲立普親王和哈利王子（Prince Harry）相視而笑的照片，似乎暗示英國王室有意重新接納哈利王子。

英國王室推特在一篇貼文中表示，「王室成員分享了愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh，即菲立普親王）的照片」，以紀念這位在王室中擔任過父親、祖父和曾祖父的老紳士。

這篇貼文中附帶4張照片，其中一張是在2014年英軍「掌旗行進」（Trooping the Colour）儀式中，菲立普親王和哈利王子兩人身著軍禮服，並且相視而笑的照片。

Today, members of the Royal Family have shared photographs of The Duke of Edinburgh, remembering him as a father, grandfather and great-grandfather. pic.twitter.com/vG7CEg1C3M — The Royal Family (@RoyalFamily) April 14, 2021

同篇貼文中還有菲立普親王與兒子查爾斯王子（Prince Charles）、孫女尤吉尼公主（Princess Eugenie）、孫子威廉王子夫婦、曾孫喬治王子（Prince George）及曾孫女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）等人的合影，似乎代表王室家庭仍將接納曾嚴重傷害家人感情的哈利王子。

另知名雜誌《富比世》（Forbes）15日更透露，由於哈利王子退出王室後，榮譽軍銜已被取消，將無法如其他王室成員一般穿著軍禮服。為此，據傳女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）已下令，在菲立普親王17日的葬禮中，所有擁有榮譽軍銜的王室成員，也都將統一穿著西裝，避免哈利王子尷尬。

此政策的受惠者還包括安德魯王子（Prince Andrew）。曾參與福克蘭戰爭、最終以皇家海軍中校軍銜退役的安德魯王子，2015年晉升為榮譽海軍中將。但由於他與已故美國金融家與犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有私下交往，遭受大量抨擊，已宣布永久退出王室公務。

(中時新聞網)