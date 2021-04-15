一位網友近日到一間老式KTV唱歌，不過才唱了一首歌，一位阿伯就突然出現，遞給他一千元「請他下台」。(摘自爆怨2公社)

許多人唱歌時一進入忘我的階段，就會到達非一般人所及的境界。一位網友表示近日到一間老式KTV唱歌，才唱了一首歌，有一位阿伯竟突然出現，遞上給他一千元「請他下台」。網友見狀更笑翻表示，「離財富自由只差一步！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上表示，昨天到老式KTV唱歌，沒想到只唱了一首歌，有位年約50歲的先生突然出現，並給他1千元請他下台。原PO無奈直呼，「唱兒歌錯了嗎！五音不全錯了嗎！」更表示要將這千元鈔票表框紀念。

貼文一出，阿伯的舉動讓網友笑翻表示，「給你1000不錯了，還好沒趕你出去」、「你都不知道聽的人的痛苦」、「給你錢拜託你不要唱了」、「阿伯深怕你唱完，他就往生了」、「有的人聽他唱歌要錢，有的人則是要命」、「羨慕你也能靠歌聲賺錢」、「你功力深厚，才能如此輕鬆賺到一千」。

同時，網友也發現其中致富的商機，紛紛敲碗該KTV的地點在哪。「這麼好賺……原來兒歌那麼有商機」、「我想上去唱個兒歌三百首」、「你不知道你離發家致富只差一步了嗎？」、「每天去唱一首，發財之路就這樣展開」、「直接在那邊駐唱，很快就財富自由了」。

(中時新聞網)