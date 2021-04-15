台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，奪走49條人命，各界響應衛福部的捐款活動，短期間就募得逾10億元。但是衛福部次長李麗芬日前表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，引發爭議。前民進黨立委沈富雄表示，衛福部長陳時中只把善款的1/3給太魯閣號罹難者家屬，這是一個很大的錯誤；他認為，陳時中起碼要發出8億給罹難者家屬跟重傷的人，否則這事件一定會「沒完沒了」。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中認為，蘇貞昌今天出現在公開場合，把接受林佳龍的辭職，擺在同一天，而林佳龍的辭職生效日，剛好是太魯閣號正式通車的時候生效，這個時機「多漂亮」。

太魯閣號事故，衛福部設立專戶接受捐款，目前已逾10億。沈富雄認為，陳時中只把善款的1/3給太魯閣號罹難者家屬，這是一個很大的錯誤；其實約10億的善款，起碼要直接發出給罹難者家屬跟重傷的人，起碼要發出8億元，陳時中如果沒有發出8億，這事件一定會沒完沒了。

沈富雄指出，陳時中要去揣摩太魯閣號捐錢者的本意，他們絕對不只要善款的1/3給罹難者家屬；若把善款的2/3拿去搞東搞西，還包括輔導，捐錢的人應該沒有這個意思。他建議，陳時中要趕快把錢發給罹難者家屬和重傷者，而其他的費用，政府都有足夠的資源來幫忙，不用陳時中操心。總之，陳時中把捐款這件事搞壞了。

(中時新聞網)