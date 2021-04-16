生活中最怕遇到雙面人，看起來跟你很要好，其實內心充滿各種算計。星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙子座、天秤座、摩羯座做人處事最容易給人虛偽的印象，他們表面上看起來和大家都很要好，其實他們心機很重，非常擅長隱藏真實想法，不讓其他人發現自己的黑暗面。

▍1.雙子座

雙子座很會說話，社交能力很強，看起來跟誰都很要好，其實他們內心很複雜，思想很成熟，絕對不是表面看起來那樣的單純直爽，他們只是行為很孩子氣，其實充滿心機。雙子座非常聰明，都知道對方喜歡聽什麼話，專挑那些好話來說，但說出口的不見得是真心話，雖然這樣的確在社交時比較吃得開，但是難免給人一種虛偽的印象。

▍2.天秤座

天秤座表面看起來很溫柔，親和力很強，當別人低落的時候，他會給予安慰和陪伴，當個稱職的聆聽者，其實他內心對這件事非常厭煩，但是從表面真的完全看不出來。天秤座真實性格並沒有那麼熱情，他們EQ很高，又懂得察言觀色，這些特質讓他擁有好人緣，其實他也有黑暗面，只是從來不展現出來，可說是披著羊皮的狼。

▍3.摩羯座

摩羯座平常看起來很老實敦厚，和他來往久了就會發現很難跟他深交，從他的外表完全看不出他的真實想法。摩羯座會刻意與人保持距離，用這個距離感來換取自由，不被無謂的人際關係綁架，所以他們真正的摯友非常少，如果你感覺摩羯座對你很客氣、但又很疏離，只代表他認為你是有用的人脈，絕不是真心想要交朋友。

(中時新聞網)