COVID-19疫情肆虐至今，出入公眾場所必戴口罩的日子，竟已默默超過一年！不少人都在感嘆：從來不曾戴口罩戴這麼久！日本甚至出現「口罩疲勞」（マスク疲れ）的流行語。

這種「一直有異物緊貼肌膚、阻礙呼吸、耳朵被勒得很痛」的不適感，讓不少人如臨大敵；不知疫情何時才能結束的無力感，更加劇了這層壓力。

本書集結了日本專業造型師、臉部肌肉專家、美肌達人，獨家傳授各種美妝技巧、造型穿搭、肌膚護理、嘴角拉提等42招心機小撇步，把日常戴著口罩防疫的時間，巧妙地用來變美！有效解決：臉部鬆弛、肌膚粗糙、皺紋、浮腫暗沉、毛孔粗大、乾燥、狂冒痘等煩惱。

◎依口罩種類，選擇彩妝時的重點：

►平面口罩：眉頭畫成方形，以直線延伸至眉峰；黑色眼線往上勾勒，讓眼部略顯橫長。

►立體口罩：眼窩用淺褐色眼影打底，眼際用深棕色；眉毛畫成平直眉或圓弧狀。

►白色口罩：白色會讓臉部變得平坦，善用棕色眼影製造陰影，並強調眉型勾勒。

►黑色口罩：古銅或紅色等暖色系眼影，眉峰不必太明顯，溫和的平直眉較適合。

◎衣服、妝容超完美，一戴口罩就全毀？造型達人教你這樣搭：

►口罩與穿搭採同色系，例如粉紅口罩配粉紫上衣、碎花黑裙，切忌對比強烈、突兀。

►高雅品味的格紋口罩，最適合辦公室的正式感，衣著以素面為主；花紋上衣NG。

►全身穿灰色，就用黑色口罩創造亮點；切忌搭配黑圍巾，整體太沉重。

★善用小撇步，小顏、挺鼻、豐脣、蛋白肌，一次到位！

◎口罩是最便宜實用的美容用品，溫敷、冰鎮、緊縮毛孔，打造豐脣、蛋白肌：

►泡澡時戴上浸泡1分鐘的口罩溫敷，可讓毛孔擴張，有助後續洗臉時深層清潔。

►洗臉前將口罩沾水擰乾、裝夾鏈袋，放冷凍庫2～5分鐘，即成緊縮毛孔的冰鎮口罩。

►出門前護脣膏塗厚一點，覆蓋小塊保鮮膜濕敷、通勤時在口罩底下打造性感豐脣。

►該花的錢不要省！防疫期間，日常基礎保養必須「加倍使用」，輕鬆養出水煮蛋白肌！

◎「整形級變化」的口罩小心機＋面部拉提體操，讓你臉更小、鼻更挺：

►鼻梁墊高免動刀！稍微把口罩中線摺一下，一秒變身高鼻美人！

►用釘書機固定口罩左右兩端，能從視覺上收斂兩頰，速成精緻小臉！

►徒手按摩耳後至臉部間的肌肉，充分緩解耳繩緊繃不適，同時緊緻臉部輪廓。

平平攏是戴口罩，別人只是單純防疫，你卻能充分利用時間，在口罩底下偷偷變美！

【精彩書摘】

口罩戴了一整天之後，大家是否覺得耳朵因為口罩拉繩（耳繩）長時間勒緊緊而不適呢？實際上，就連耳朵後方或臉部，也可能因為拉繩的施壓而導致顏面表情肌緊繃，甚至造成臉部鬆弛。

市面上有販售特殊加工的口罩，貼附耳朵的部分採用矽膠製作，據說對耳後的「胸鎖乳突肌」具有指壓保養的效果，可望減緩臉部鬆弛。

除了選購具減壓效果的產品外，因耳繩而感到不適時，大家也可以用手指揉捏耳朵後方。耳朵和臉部有許多穴位，隨時揉捏一下，就能達到舒緩與美容的雙重效果。

▍Tommy老師獨創按摩，改善耳繩不適& 臉部鬆弛！

《口罩底下的美顏術》(圖/方言文化提供)

STEP 1

雙手拇指靠在下巴下方，順著下巴線條，一路推揉至耳朵後方，並確實揉捏耳後的穴位「翳風」。

STEP 2

把拇指從「翳風」處，沿著頸肌往鎖骨的方向推揉。

STEP 3

把中指放在鼻梁兩側的「四白」穴，推揉至耳朵。接著把中指放在眼頭下方，細細推揉至顴骨並按壓。最後請閉上眼睛，把中指放在眼頭上方，從眼皮推揉至眼尾，按壓「瞳子髎」。

STEP 4

再次以拇指揉捏「翳風」，並重覆STEP 2。接著用食指和中指夾住鎖骨，往外側挪移。最後請掐住腋下，用拇指按摩即完成。

(本文摘自《口罩底下的美顏術》/方言文化)

【作者簡介】

專業造型師／Tommy

專業造型師，人稱Hair Make Clown（讓人變美的魔法小丑）。現以東京為據點，以造型、美容師的身分在業界活動。此外，他也是位十分活躍的彩妝講師、心靈改造師，在全國各地進行研討會。職業訴求為「打造從裡到外、從頭到腳的美麗」，並透過SNS及研討會分享心得，優異的技術得到極高的評價；經常擔任電視、PV、雜誌或書籍等的造型師。監修的美容書《零整形！靠「美鼻器」變身成混血兒的彩妝》（暫譯）（主婦之友社）銷售突破9萬冊。

臉部肌肉專家／間間田佳子

臉部肌肉研究家（臉部核心肌群訓練開發者）；Mamada Yoshiko Method負責人。2010年取得臉部瑜伽講師的證照後，以臉部瑜伽的創始者身分，將臉部瑜伽導入美容業界。2020年起致力推廣自創的臉部核心肌群訓練，使緊實臉部肌肉、實現美麗容貌與完美自我的訓練更加普及。另外，她同時也是阿根廷探戈的講師，曾在阿根廷探戈舞蹈世界比賽中獲得亞洲杯的優勝，並參與演講、電視演出。目前已出版13本著作，累計銷售突破56萬冊，已在臺出版《每日3分半，小顏．逆齡！全方位顏體操：風行歐美日韓，加強臉部血液循環，減少皺紋和細紋，輕鬆養成年輕肌膚！》。

https://mamadayoshiko.com

美肌達人／川上愛子

肌膚美容專家。化妝品藥事法管理者、（社）日本肌膚保養協會認證講師，同時也擔任肌膚保養顧問一職。全日本第一位提出以人體本身的分泌物打造光亮肌膚，「適度清潔美容」的倡議者。現任ANSEM（社）日本美甲基膚美容檢定協會的代表理事，提供美容從業者學習美甲、肌膚、保養品與化學成分、醫藥品醫療儀器法規等科學基礎課程，迄今已替兩萬多人提供肌膚保養與諮詢服務。擅長以「皮膚科學＋保養品成分學」的科學性依據與經驗法則，打造「連指尖都要美美的」美容專業。

Instagram @aikokawakami.official

Twitter @aykh_

【譯者簡介】

羅淑慧

國立高雄第一科技大學日文系畢業，曾擔任出版社編輯。2008年起專職翻譯，迄今譯作超過百本，包含辦公室應用工具書、商業理財、經營管理、醫療保健、食譜等領域。

聯絡信箱：[email protected]

《口罩底下的美顏術》/方言文化

(中時新聞網)