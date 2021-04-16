平平攏是戴口罩，別人只是單純防疫，你卻能充分利用時間，在口罩底下偷偷變美！

【精彩書摘】

在口罩底下，偷偷鍛鍊臉部肌肉……消除浮腫、鬆弛的熱身運動，「咻～」一聲，臉部收縮伸展操，浮腫完全消失！

.效果：改善浮腫、改善鬆弛

.適用口罩：布質、立體

長時間戴著口罩，人會更容易下意識地皺起眉頭。此時只要「咻～」地一聲，縮起嘴巴周圍的肌肉；再「哇～」地一聲鬆開肌肉，就能有效放鬆臉部的僵硬。

多次操作下來，臉部的血液和淋巴循環就會變好，同時也具有促進老廢物質排出的效果，藉此消除臉部浮腫與鬆弛。

這項熱身運動的關鍵在於，上述的伸縮動作最好做到近乎誇張的程度。反正有口罩遮蓋著，實在沒什麼好害臊的，還請放膽地伸縮臉部肌肉。

《口罩底下的美顏術》(圖/方言文化提供)

▍臉部熱身運動，全臉肌肉確實動起來

STEP 1

以鼻孔吸氣，同時「咻～」地一聲收縮嘴巴和臉頰，然後吐氣。

STEP 2

睜大眼睛，一邊張大嘴巴。

STEP 3

重覆STEP 1～2幾次之後，緊繃的臉部就能得到舒緩、放鬆。

何時練習？該做幾次？

以1天1～3組數為標準。剛開始建議邊照鏡子確認表情。早起後若感覺臉部有點腫，這種臉部熱身亦能有效消除浮腫問題。

(本文摘自《口罩底下的美顏術》/方言文化)

【作者簡介】

專業造型師／Tommy

專業造型師，人稱Hair Make Clown（讓人變美的魔法小丑）。現以東京為據點，以造型、美容師的身分在業界活動。此外，他也是位十分活躍的彩妝講師、心靈改造師，在全國各地進行研討會。職業訴求為「打造從裡到外、從頭到腳的美麗」，並透過SNS及研討會分享心得，優異的技術得到極高的評價；經常擔任電視、PV、雜誌或書籍等的造型師。監修的美容書《零整形！靠「美鼻器」變身成混血兒的彩妝》（暫譯）（主婦之友社）銷售突破9萬冊。

臉部肌肉專家／間間田佳子

臉部肌肉研究家（臉部核心肌群訓練開發者）；Mamada Yoshiko Method負責人。2010年取得臉部瑜伽講師的證照後，以臉部瑜伽的創始者身分，將臉部瑜伽導入美容業界。2020年起致力推廣自創的臉部核心肌群訓練，使緊實臉部肌肉、實現美麗容貌與完美自我的訓練更加普及。另外，她同時也是阿根廷探戈的講師，曾在阿根廷探戈舞蹈世界比賽中獲得亞洲杯的優勝，並參與演講、電視演出。目前已出版13本著作，累計銷售突破56萬冊，已在臺出版《每日3分半，小顏．逆齡！全方位顏體操：風行歐美日韓，加強臉部血液循環，減少皺紋和細紋，輕鬆養成年輕肌膚！》。

https://mamadayoshiko.com

美肌達人／川上愛子

肌膚美容專家。化妝品藥事法管理者、（社）日本肌膚保養協會認證講師，同時也擔任肌膚保養顧問一職。全日本第一位提出以人體本身的分泌物打造光亮肌膚，「適度清潔美容」的倡議者。現任ANSEM（社）日本美甲基膚美容檢定協會的代表理事，提供美容從業者學習美甲、肌膚、保養品與化學成分、醫藥品醫療儀器法規等科學基礎課程，迄今已替兩萬多人提供肌膚保養與諮詢服務。擅長以「皮膚科學＋保養品成分學」的科學性依據與經驗法則，打造「連指尖都要美美的」美容專業。

Instagram @aikokawakami.official

Twitter @aykh_

【譯者簡介】

羅淑慧

國立高雄第一科技大學日文系畢業，曾擔任出版社編輯。2008年起專職翻譯，迄今譯作超過百本，包含辦公室應用工具書、商業理財、經營管理、醫療保健、食譜等領域。

聯絡信箱：[email protected]

《口罩底下的美顏術》/方言文化

(中時新聞網)