Elite 85t 算是 Jabra 推出的第一款「真．降噪」真無線藍牙耳機，不同於 Elite 75t 系列藉著韌體更新達到降噪功能，Elite 85t 可是 Jabra 首發內建 ANC 主動降噪晶片的旗艦款降噪真無線耳機喔！

Elite 85t 共有三色：鈦黑、鉑金米、闇黑。(圖/科技狗3CDog提供)

除了功能面之外個人認為 Elite 85t 無論是在配戴、音質或通話都有偷偷升級，這次就帶大家看看它在各方面的表現是否能對抗目前流行的 Airpods Pro。

最後也列出 Elite 85t 和 Elite 75t 系列的規格功能差異，若不知道怎麼選的我們影片都說得很清楚啦！

主動降噪更上層樓【ANC 主動降噪】

Elite 85t 是 Jabra 首款內建 ANC 主動降噪的真無線藍牙耳機，並採用前饋和回饋多級濾波器，有別於 Elite 75t 以軟體調校它「軟硬兼施」的降噪能力更上層樓，還能根據不同情境透過 Jabra Sound+ App 調整五段降噪強度。

實際開啟最大 ANC 降噪體驗，若音訊正在播放跟 AirPods Pro 比其實沒什麼耳壓感，開啟最強降噪在辦公室使用偏中頻的談話聲幾乎都被消掉，不過像機械鍵盤或是膠帶拉扯等突發性高頻還是避不太掉；戶外使用幾乎可以消掉 7 – 8 成的環境噪音，但若是偏低頻的高速行駛車流聲或是引擎音還是能聽得到一點。

關閉 ANC 會有比較明顯的耳壓感，要純粹拿來當耳塞個人還是建議降噪程度開低一點比較能久戴。

Elite 85t 共有三個模式（可調整循環切換）：

＊ANC 關

＊ANC 開

＊HearThrough

就規格來看 Elite 85t 整體降噪深度大概落在 19.95dB，約能降低 75% 的環境噪音，雖然強度比 AirPods Pro 略遜一籌卻以可調降噪強度補足，而且使用下也相對舒適不會有抽空的感覺。

Elite 85t 和 AirPods Pro兩款耳機的規格比較表格(圖/科技狗3CDog提供)

環境監聽模式 Elite 85t 同樣有，不過它的名字叫做 HearThrough，一樣可以透過 App 調整 5 段環境音放大程度。

我認為它的環境監聽表現算是非常優秀的，不會讓你感到刻意放大環境聲音而有違和感，反而把音樂跟環境融合得恰到好處，有種你拿掉耳機實際在身旁放音樂的感覺。

Elite 85t 也支援一對多連線可以同時連上手機跟電腦使用，如此一來即便你在電腦看影片手機有來電也能即時接聽。不過它只是呈現待機狀態，還是只能聽一個裝置的音訊喔！

支援入耳偵測跟離耳偵測，只要從耳朵拿下來音訊就會自動暫停，不過要拿離開 10 – 15cm 左右才比較容易被偵測到；直接戴上去音訊又會自動播放，入離耳偵測一直是我滿喜歡的功能，完全不用下任何指令滿方便的！

【單耳連線】

只有右耳可以獨立使用，但藍牙介面並沒有左右耳之分。(圖/科技狗3CDog提供)

以右耳為主控的它僅支援右耳單獨使用，雙耳跟單耳之間約 1 秒內就能自動轉換算是滿快的，不過雙耳轉單耳時受到離耳偵測的影響音訊會自動暫停就是了，如果用不到離耳偵測可以自己去 App 關掉。

第一次使用時須先將兩耳取出再長按兩耳才能成功和裝置配對，配對過等個 1-2 秒就能成功連線，這個連線速度算是我目前評測的真無線耳機中最快的。不過就一定要取出才能進入配對狀態，純開蓋可是沒辦法連線的喔！

【續航充電】

Qi 無線充電位置在充電艙底部。(圖/科技狗3CDog提供)

可以用主流的 Type-C 充電外它也支援 Qi 無線充電，實測使用 Samsung Galaxy S20 的無線電力共享也可以為充電艙充電，以有線充電約 2.3 小時即可充滿充電艙。

Elite 85t 支援快速充電，在耳機完全沒電自動關機的情況下丟進充電艙，10mins 左耳可以充到 62% 右耳則充到 49%，在使用過程中發現右耳會比較容易耗電一點，可能跟它是主耳也有關係吧？也因為是主耳，只要右耳一沒電兩耳就會自動關機無法使用。

續航力表現不到非常亮眼，但搭上快速充電的話在日常使用它其實是很夠用的。在開啟最強 ANC 主動降噪的狀態，純聽音樂耳機可以用 5.5 小時，搭上充電艙則共有 25 小時總續航。

【防水等級】

Elite 85t 支援 IPX4 防潑水，代表無論液體從任何方向潑到外殼上，產品都能發揮一定的保護作用。

它的防水能力比 Elite 75t 系列弱一點，但也多了 2 組 MEMS 麥克風，可以說是在防護和功能之間做了點取捨，不過即便只有 IPX4 對我來說在日常運動、小雨通勤也是很夠用了。

Elite 85t or Airpods Pro？

Jabra Elite 85t 搭上 Jabra Sound+ App 就是現在市面上你能找到足以替代 Apple Airpods Pro 的真無線藍牙耳機，搭配 App 使用可說是相輔相成，能完整發揮耳機的功能及音質提升個人使用體驗。

Apple 生態系的 AirPods Pro 音質表現四平八穩三頻均衡，主動降噪表現優異但戴久了容易暈眩；Jabra Elite 85t 調校出來的音樂表現佳，主動降噪能力雖然和 AirPods Pro 偏弱了點，但可調式降噪能讓配戴上更為舒適。

Elite 85t 建議售價 NT$7,890 雖然比 Elite 75t 系列貴，但在配戴、音質上都有不少提升，更不用說它內建主動降噪晶片，其降噪效果絕對不是光靠韌體升級成 ANC 版本能比擬的，不過延遲程度希望未來能再優化（像新增低延遲模式之類的）。除此之外該有的功能它全都有，還透過 App 精進功能增加可調性和個人化，藉此全面將耳機變成屬於你自己的風格。

Jabra Elite 85t 優點：

＊能五段調整 ANC 主動降噪 / HearThrough 透聽模式。

＊搭配 Jabra Sound+ App 可調性高，有很大的個人化空間。

＊ANC 舒服、HearThrough 透聽模式很自然。

＊能同時連兩部裝置待機使用。

＊搭載入、離耳偵測（用不慣可以從 App 關掉）。

＊配對的連線速度快且穩定度高。

＊實體按鍵操作並不會讓耳道不舒服，也能減少誤觸機率。

＊調音耐聽，儘管只有基礎編碼也不會有太大影響。

＊支援 Qi 無線充電。

＊配戴較前一代更舒服且很穩固。

Jabra Elite 85t 缺點：

＊一對二僅能待機用，無法同時收聽兩個裝置的音訊。

＊純開充電艙蓋子無法讓耳機進入配對狀態。

＊續航能力中等，且左右耳電力消耗程度不一樣。

＊因為右耳是主控，所以僅右耳能單獨使用。

＊ANC 降噪能力跟 AirPods Pro 比略遜一籌。

＊在複雜環境的通話收音效果表現可再優化。

＊延遲程度建議避開音樂或即時性射擊遊戲。

2021 真無線藍牙耳機推薦 ft. Jabra Elite 85t / Elite 75t / Elite Active 75t 三款比較｜規格/防水/編碼/音質/配戴/降噪/通透/價格｜科技狗

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