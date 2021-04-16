超耐磨地板深受大眾喜愛，除本身耐刮耐磨以外，清潔保養起來也相當輕鬆，非常適合有小朋友與寵物的家庭，而且暖色系木地板能讓室內充滿溫暖氛圍，也是讓許多人在裝潢時列為首選的重要因素。

但市面上木地板的品質參差不齊，若不謹慎挑選而買到劣質品，很容易發生變形，漏水等問題。就有網友分享，以前買地板只考慮價格高低，結果買到SPC地板，不僅木紋理不夠自然，更嚴重的甚至「踩到雷」，經歷高溫或高濕度等劇烈環境變化後，地板開始變形、隆起，不得不花錢重新裝修，真是得不償失。其實，只要掌握幾個訣竅，即可買到優質的超耐磨地板，讓家中常保明亮有格調。

【掌握兩要素 挑選優質超耐磨地板不是難事】

挑選超耐磨地板，要看的東西很多，是進口嗎？是否零甲醛？還有看耐不耐用等條件。來自德國的知名木地板品牌PARADOR，擁有超過40年的經驗，其內部專家就分享挑選時該注意的項目。

確認木地板原產地：木地板主要有三大產地，分別是歐洲、東南亞和大陸，品質以歐洲為最佳，其他產地相比，來自歐洲的木地板不含甲醛等其他揮發性有機物質(統稱TVOC)，除了不對人體產生危害外，且環保許多。

觀察木紋花色：從木紋重複率可以看出木紋的自然程度，越自然的木地板，木紋重複率越低。也可以從大面積拼裝觀察整體風格是否與室內相符合。

【木地板老品牌PARADOR 獲獎無數備受肯定】

來自德國的知名超耐磨地板品牌PARADOR，成立於1977年，其產品創立至今已原裝出口至80多個國家地區，去年總產量為3,000萬平方公尺。與其他地板品牌不同的是，PARADOR超耐磨地板完全從位於科斯菲爾德(Coesfeld)的工廠所製造。自2004以來，獲得無數大獎，如德國IF、紅點設計獎、德國設計獎….等等，品牌實力備受肯定，也成為許多家庭在購買超耐磨地板的首選。

PARADOR於1977年創立，期間獲獎無數，品牌備受國際肯定(圖/業者提供)

【PARADOR品質穩定 設計師有感推薦】

PARADOR的超耐磨地板無論在耐用度，抗潮，和木紋自然度均表現亮眼，也能適應因氣候產生熱脹冷縮等情況，就連其工班的實力也深受設計師推崇，許多室內設計在遇到牆邊要收邊時，格外需要謹慎處理，相當考驗工班師傅的功力。PARADOR則是從產品到組裝均提供穩定、高品質的服務。

PARADOR是德國知名超耐磨木地板品牌，其產品擁有耐用防水且環保等特性(圖/業者提供)

【2021最新產品 防水能力更上層樓】

今年PARADOR德國地板研發出Modular ONE超強防水系列，產品結構經優化後，呈現優異防水能力。Modular ONE運用先進技術，製造出既耐用又有溫潤觸感，既降噪又防水抗菌，能夠適應地熱與潮濕空間的超耐磨地板。並且不含塑化劑，無PVC與甲醛，擁有藍天使環保標章，並榮獲法國VOC檢測A+級認證，讓家居生活更健康放心。

(中時新聞網)