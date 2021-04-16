「漏財」簡單的說就是錢流失了，不見了，「漏財」這個詞在現今社會中在許多情境中被廣泛的運用，像是不小心弄壞自己或他人的東西，必須賠錢或重買，稱做「漏財」。而花錢買了自己想要的東西，也稱做「漏財」。因為交往了愛花錢的對象，一直提供金錢上的借貸或給予，也稱做「漏財」。然而在命理上，「漏財」是有一個明確的定義。

本次《獨家報導》「社長聊天室」就要專訪臺灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師從傳統民俗的觀點，來跟我們談談「漏財」在命理上的定義究竟是什麼？以及謝老師親身處理過的「漏財」實例！

是住家漏財最嚴重的煞氣之一。(圖/獨家報導提供)

張淯社長：

我們今天專訪臺灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。臺灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位老師：什麼是「漏財」？為什麼會「漏財」？「漏財」又該怎麼處理？

風水中用來「遮檔」的物品，要避免有半透明（左圖磨砂玻璃）或是鏤空（右圖屏風）的材質。(圖/獨家報導提供)

謝沅瑾老師：

「漏財」在命理上用簡單的方式來說，就是「財產在不預期的狀況下，透過各種可能的方式支出，同時沒有得到回饋」。我們可以從這句話得到幾個重點。

第一就是「財產」。也就是說，「漏財」不一定是指金錢，金銀珠寶、動產、不動產的喪失，都算是符合「漏財」的定義。

第二就是「不預期」，也就是說這支出通常並不是在計畫中的。這有兩種，一種是根本沒有支出的計畫，另一種則是比支出計畫中的多很多，或是收入比計畫中的少很多。

第三就是「各種方式」，像是透過贈與、投資、捐獻、賠償、被徵用甚至是被強迫交出等，都算是「漏財」的可能形式。

第四就是「沒有得到回饋」，像是贈與他人之後，對方並沒有做到當初承諾的事項，或是投資卻血本無歸，或是住家突然被視為違建而必須拆除，或是土地被徵用而補償不足等。

窗戶開到牆角，容易導致住家氣場流失，導致「漏財」。(圖/獨家報導提供)

于千祐老師：

「漏財」之所以叫「漏」那是因為在傳統上認為水為財，所以會將「財物的損失」用「水漏掉」來做比喻。而就像剛剛謝老師說的，這「財物的損失」通常是在不預期的狀況下發生，才叫做「漏財」。

「漏財」現今社會有被過度運用的現象，例如一個人的興趣是聽音樂，於是他收集了許多唱片或是CD，購買了許多音響設備，也買票聽了非常多了演奏會。這樣的興趣可能會被朋友說是「漏財」，然而就定義來說，不管他花了多少錢，都不能算是「漏財」，因為他花的錢都有明確的回饋，像是音樂媒體、硬體設備，或是現場聆聽的體驗等。

另外一個很常聽說是「漏財」的就是「月光族」，也就是薪水被生活費、娛樂費、房租、貸款等佔滿的人，但縱使完全沒有存錢，或甚至積欠信用卡費，但因為他都有「拿到東西」，因此仍不算是「漏財」。

張淯社長：那請問兩位老師，如果遇到有人很可能是「漏財」的時候，要怎麼樣進行處置呢？

謝沅瑾老師：一般來說「漏財」最常見的一個原因就是風水上的因素，像是住家遇到了「穿堂煞」，也就是住家大門正對後門，或是有門正對窗，窗正對窗等狀況，導致氣流可以直接自房屋穿進又穿出，房屋不容易留住財氣，因此比較容易遇到「漏財」問題。此時民俗上建議使用屏風、書櫃或假牆遮檔，讓「穿堂」的格局消失，便能化解問題。

另外一個類似的狀況就是「財位開窗」，通常我們住家會有真財位、明財位等各種財位，當這樣的位置開窗的時候，就象徵財氣直接從窗戶漏出去，因此自然也無法留住財氣。這邊說一個判斷的技巧，就是大門開門的斜對角，不管是一個或兩個，這樣的斜對角都是住家聚財聚氣的位置，如果這個地方有開窗的話，民俗上建議用不透光窗簾遮檔，或是直接用薄板封住，便能改善「財氣外漏」的問題。

實心不透光且高度足夠的材質，才能真正「遮檔」。(圖/獨家報導提供)

于千祐老師：除了「財氣外漏」的問題以外，還有一種是「財水外流」的狀況，這樣的格局通常也暗示住家容易遇到「漏財」的問題，像是住家大門從外面打開時，直接面對室內往上的樓梯，或是住家大門由內打開時直接面對向下的樓梯，這兩種狀況都暗示住家的「財水外流」。當遇到這樣的狀況，民俗上建議在樓梯的最下面那一階貼一串五帝錢，象徵擋住「財水外流」，同時還能夠讓「財水回流」。當然在空間足夠的狀況下，最好是能在樓梯跟大門之間使用屏風或假牆隔開。

還有一種是當住家大門或後門打開，會直接正對水龍頭時，由於這樣的格局象徵「財水外流」，因此也容易造成住家可能會有「漏財」的狀況。當住家中有這樣的格局時，民俗上建議除了更改水龍頭的位置以外，也可已在空間足夠的狀況下，使用屏風或假牆遮檔，讓水龍頭不再直接對大門。

還有一種比較少見的是住家下方有水溝流過，同樣是象徵「財水外流」，當遇到這樣的格局時，民俗上建議使用七枚五帝錢組成「北斗七星杓」，除了可以阻擋「財水外流」，更可反過來積聚財水。

張淯社長：大家都知道謝老師有豐富的處理「漏財」經驗，可以請老師跟我們講一個印象比較深刻的例子嗎？

謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受國內外各大電視與平面媒體採訪。(圖/獨家報導提供)

謝沅瑾老師：

我在幾年前曾受一位外國富商的朋友們共同邀請，前往這位富商家看風水。我一開始還有點好奇為什麼富商家的風水會受到這麼多朋友關切，後來瞭解到原來這位富商開了一間公司當老闆，這些朋友都有一定程度的投資，一開始大家是真的都有賺到錢，幾年下來每個人不是換大房就是換好車。

但就在富商自己也換了一間大房子之後，狀況開始急轉直下，漸漸開始賠的比賺得多，而且差距越來越大。一開始是調整經營策略，但成果完全不如預期，除了剛改變前幾個月有點效果以外，沒多久業績又直洩而下。

此時有人想說該不會是新房子的風水問題吧，就趕緊跟大家商量以後，又好說歹說讓富商也同意趕快請我到他家裡看風水。

我那時看過以後發現，房屋本身除了一些小問題以外，還算是會賺錢的風水格局，然而問題出在庭院加蓋的景觀魚池上，這個魚池不巧落在了當年「大破財」的方位。

那位富商一開始並沒有特別熱心，但就在我點出他家幾個問題之後，他因為覺得非常準確而開始產生興趣，也熱心地問了很多問題，像是會有什麼影響，如何修改化解等等。

然而當我跟富商提到魚池的問題時，他卻露出為難的臉色，他口中不斷唸著「這我花很多錢做的耶……」「我真的很喜歡這個魚池……」言語中透露著不捨，我沒有再多說，只說這魚池就是他漏財最大的原因，希望他好好考慮。

過了一年，那些朋友其中有人來拜訪我，順便提到了那位富商的狀況，原來那間公司之後沒過幾個月就倒閉了，富商一家人也消失無蹤。

雖然那些朋友當初的投資早就回收，並沒有人虧到錢，但想到一間偌大的公司可以在幾個月內煙消雲散，真是覺得不可思議。有一天他經過那間豪宅，看到當初富麗堂皇的景觀魚池早已乾涸，再度讓他感嘆風水的奧妙。

張淯社長：

非常感謝兩位老師詳細為我們介紹「漏財」這個主題，也告訴我們許多民俗上的正確知識與觀念，在此也祝各位讀者都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！

本文作者:張淯

圖片來源:中華堪輿道派、中華周易道派、中華堪星道派

(本文摘自《獨家報導1220期》)

《獨家報導1220期》

(中時新聞網)