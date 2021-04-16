【回憶殺】樂壇天后歐陽菲菲曾叱吒台日兩地，她出道超過半個世紀，當年憑著一首《感恩的心》深植人心，在日本創下的銷量紀錄更是驚人，在日本深耕多年她嫁給了賽車選手式場壯吉，夫妻倆甜蜜牽手走過38年，直到式場壯吉因肝病撒手人寰，痛失摯愛的歐陽菲菲至今都維持單身。

1978年，歐陽菲菲在東京嫁給大10歲的式場壯吉，這場世紀婚禮受到高度關注，不僅歐陽菲菲的身分受人矚目，式場壯吉更是60年代世界賽車十傑之一，他還曾拿下日本全國大賽車冠軍，身分大有來頭，頭腦聰明的他更因為開始從商而認識歐陽菲菲，不僅如此，由於式場壯吉是出生於醫學世家，因此家族在關西還擁有多間醫院，背景十分雄厚。

歐陽菲菲曾叱吒台日歌壇，是一代傳奇人物。(中時資料照)

歐陽菲菲對老公一直都是讚不絕口，她曾透露式場壯吉沒有日本男性會有的大男人主義，反而十分愛護她，因此2人幾乎從不吵架，每當她開演唱會，式場壯吉一定會愛相隨坐在台下捧場，並在表演結束後獻上準備好的香檳，還曾有次，她在半夜和台灣親友聊天，怕打擾到老公睡覺，在客廳壓低音量，卻還是被老公發現，沒想到式場壯吉不但沒責怪還笑說：「妳不用小聲說話，我習慣妳大聲地笑、大聲地說。」讓她感覺備受疼愛。

歐陽菲菲和式場壯吉結婚38年，始終感情恩愛。(中時資料照)

歐陽菲菲曾表示，儘管和老公的性格和作息大不相同，但他們懂得給彼此空間，每天晚上也都會相約吃飯，然而感情恩愛的他們不管怎麼努力，始終沒有自己的孩子，也讓她有些無奈，但還是選擇看開，「小孩子還是拿別人的來玩玩就好，玩夠了就還回去。」她強調自己的事業心很重，加上控制慾又強，如果有孩子一定會想24小時盯著，這也成為沒有孩子的主因。

歐陽菲菲多次大讚式場壯吉是完美情人。(中時資料照)

2016年，77歲的式場壯吉因肝病逝東京，歐陽菲菲悲痛發文哀悼，「多年來，我的先生始終支持我的興趣與事業，亦全心愛護我的家人，我對他衷心感念，更覺此生有幸與他共結連理」，這場也變故讓她發現生命無常，更懂得珍惜當下，儘管現在歐陽菲菲已經淡出歌壇，她的生活卻過得自在快樂，重視養生的她更是始終保傲人的曼妙身材。

(中時新聞網)