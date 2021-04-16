依衛生福利部失智症流行病學調查結果，臺灣65歲以上老人共3,607,127人，失智症有280,783人，佔7.78%，也就是說65歲以上的老人每12人即有一位失智者。不論當事人或是家屬都可能承受偌大的壓力，失智症從生活層面更衍生許多法律問題，如何自保及愛人？這是高齡社會下，大家必修的一課。

失智症是進行性退化的疾病，家人若無限包容與關懷則幸運，但趁著長者漸失能力而爭權奪產、棄養也時有所見，如何保障失智者與家人的法律相關權益？本期《獨家報導》特別邀請到得聲法律事務所主持律師李兆環，帶領讀者跟我們一起，看新聞搞懂法律。

▲張淯社長：

今天我們專訪的是「得聲法律事務所」主持律師李兆環律師，李兆環律師從業迄今近二十五年經驗，除民事、刑事及行政訴訟外，更專擅婚姻、夫妻財產、子女監護、財產信託、遺產繼承、家庭暴力及性侵害等案件。首先，請問李律師，像知名藝人唐從聖的父母相繼失智，延伸後續的醫療與照護問題，而當我們面臨這種狀況，有的人會產生棄養父母的想法，這會牽涉到什麼法律問題?

●李兆環律師：

2018年我國已進入到高齡社會，也就是六十五歲以上的長者超過14%，衍生如棄養的法律問題，一般人認知的棄養指身體照顧的部分，若當事人沒有財產，就沒有財產管理的問題，但有些家屬選擇性照顧，就是棄養當事人卻參與管理他的財產，有些長者尚未達嚴重程度，也並未聲請「監護宣告」，此時身體與財產應由誰來管理照顧？法律上是否達到「精神障礙或心智缺陷」，無法處理自己的事務則需要透過醫學鑑定來判別。

早期舊民法的「禁治產宣告」，只有二分法，將人分為「完全行為能力人」和「無行為能力人」，讓無行為能力人須找監護人，但發現二分法欠缺彈性，無法保護「逐漸失去心智判斷能力者」以及「尚未達到完全無行為能力者」的權益。

民法修正時將原本的禁治產宣告修正為監護宣告外，亦同時增修「輔助宣告」的制度，保留尚能處理自己一般事務的部分能力，讓能力雖不足但未達完全欠缺之人還是保留他大部分行為能力，只不過在重大法律行為，如訴訟、重要財產處分等，則需設一個輔助人來協助完成有效的法律行為。簡單來說，現行民法是採「監護宣告」與「輔助宣告」的制度。

▲張淯社長：

什麼是「監護宣告」？什麼是「輔助宣告」？

●李兆環律師:

假設當事人經過醫學鑑定有精神障礙或其他心智欠缺，沒有辦法處理自己事務，任何法律行為無法有效意思表示或受意思表示要設置監護人，人選可以是一位或數位；數人監護時要考量分工與監督，既能照顧好身體也能照顧好財產，「協助」他做決定有時甚至要「代替」他做決定，這就是「監護宣告」;「輔助宣告」是指意思表示或受意思表示能力「明顯不足」，在某些特殊情況下（參民法第15條之2規定）需要經輔助人「同意」才可以為有效的法律行為。

▲張淯社長：

當子女無法履行照顧義務的話，如何避免法律責任?

●李兆環律師：

上班族幾乎有二層的扶養壓力，一是來自長輩，一是來自未成年子女。實際上幾乎都是父母年邁而子女忙於照顧自己未成年的小孩，或自己的工作事業等，就會發生覺得無法照顧的情形；只是民法第1114條以下規定有「扶養義務」，也就是以下親屬互負扶養的義務：

一、直系血親相互間。

二、夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間。

三、兄弟姊妹相互間。

四、家長家屬相互間。

所以若身為成年子女，法律上都有扶養的義務，除非符合民法增訂第1118條之1規定，內容為：

（一）對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為。

（二）對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。

以上（一）（二）會依照情節嚴重程度，來免除或減輕子女扶養義務，但這個程序一定要透過「法院」的判決來免除或減輕扶養的義務。

▲張淯社長：

就法律上面來講，這樣比較符合倫理道德這個角度嗎?

●李兆環律師：

民法親屬編的規定，是在小孩年幼未成年時由爸媽照顧他，當爸媽年邁時理應由成年子女照顧他們，這是中華民國民法中，重視孝道的一部分，將倫理道德的精神納入法律。

當時在增訂民法第1118條之1時，討論最多的是：法院在判決「免除」或「減輕」扶養義務時，從原本由近親、血親來負扶養義務之情形，透過法院判決免除或減輕扶養時，也不能造成扶養狀態的空窗期，換言之，不能造成遺棄狀態，故此時應由政府出面接手，即「公」的扶養來承接照顧，因為這是憲法賦予生存權的保障。

正因如此，在私領域，當減輕或免除扶養的時候，民眾可能會說政府用納稅人的錢來養這些私人，雖立法過程有所爭論，但後來也順利立法，所以是否能「免除」或「減輕」不能自行認定，而是由法院作最後一道防線，把關公平正義。

▲張淯社長：

如果是配偶得失智症，對方的行為變成不可理喻等等，此時可以訴請離婚嗎？或有法律上的問題?

●李兆環律師：

以中華民國的法律來講，離婚分兩大種，一種是法院「裁判離婚」，另一種則為雙方「協議離婚」。

如果上法院，根據家事事件法第23條，屬於「強制調解」的案件類型，當事人在訴請離婚前，須先進行調解程序才合法。如果雙方對離婚達成共識，那麼調解委員或法官就會協助做成調解筆錄或和解筆錄，依據民法第1052條之1規定，離婚經法院調解或法院和解成立者，婚姻關係消滅，基本上等於判准離婚。

而協議離婚有三要件，第一、離婚協議書，第二、兩個以上證人，第三、夫妻偕同到戶政事務所辦理登記，三個要件缺一不可，但在法院的調解程序，是夫妻在調解委員或法官面前表明合意做成調解或和解筆錄，簽字當下即產生離婚之效力。法院會提供調解筆錄公文，讓雙方當事人單獨到戶政事務所，辦理後續手續即可。

至於雙方是否因失智而協議離婚，那就尊重當事人的意願（只是要注意：失智程度嚴重者，已無法為有效意思表示）。除此之外，民法當中如果犯了不治之惡疾，或重大不治之精神病，是可以成為請求裁判離婚之事由。倘若因病釀成一些家暴的行為，除可能構成不堪同居之虐待外，在民法當中尚可依據民法第1052條第2項之重大事由來主張離婚。

▲張淯社長：

如果離婚的話財產還是一樣均分嗎?

●李兆環律師：

若當事人未特別在結婚程序中，去法院登記處辦理夫妻分別或共同財產制，則都適用法定財產制。

民法第1030條之1規定，離婚後將進行「剩餘財產分配」。離婚的時間是一個基準點，也就是離婚時，夫妻婚後財產扣除婚後債務，以及扣掉一、繼承取得，二、無償取得之財產，三、精神慰撫金後，若有剩餘（資產大於債務），則由雙方平均分配剩餘財產的差額，財產比較少的一方，可在離婚後兩年內提出夫妻剩餘財產分配請求權。

▲張淯社長：

失智症患者本身可能因無法控制自己，做出觸法的行為需要負法律責任嗎？

●李兆環律師：

當失智造成種種違法行為，若為刑事案件就依醫學鑑定來判別當事人有無精神障礙，或者是心智欠缺，如果已達到「完全欠缺」時，就如同之前大家談論沸沸揚揚的殺警案，法官依據精神鑑定報告及刑法第19條判定無罪。

當家人不論是失智或其他原因，若已達到沒有辦法控制自己行為，致不能辨識其行為是否違法，輕者只是損害賠償民事糾紛，重則觸及刑事案件，這時應該用什麼方法保障自己呢？

成年人如果因為精神障礙或其他心智缺陷，而沒有辦法有效的行使自己的意志，即可依法聲請「監護宣告」（以前叫做禁治產宣告），而選定監護人（就是他的法定代理人）。

民法第1111條規定：「法院為監護之宣告時應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。」

家庭關係多元化後，有些人會覺得前述親屬並非他心有所屬的名單，2019年民法已增訂「成年意定監護」制度，意定就是自我決定，也就是在民法第1111條這些名單之外，可找自己認為值得受託之人，在公證人面前，另訂一個契約，即為意定監護契約，其內容乃約定當本人受監護宣告時，由受任人來擔任本人監護人的契約。所以當法院裁定一個人完全喪失行為能力要設監護人，法院在裁判時，可以看到已有本人自我決定的監護人選，這時候就不會啟動民法第1111條。

▲張淯社長：

若未來有這個情況，要不要先設定監護人？還是等到事情發生後，由家屬來做決定？

●李兆環律師：

立法增修的目的就是讓民眾自行依照需要而決定；非是必要的程序，因為原本就有法定監護人的規定，故若民法第1111條監護人選就是自己信賴之人，那麼就不必再另訂「意定監護契約」，所以這是雙軌並行，端看個案的需求。

此外，考量到社會多元化有些人，最親近的人不是配偶或親屬，或者雙方都喪偶成為老來伴，但彼此不是法律上的配偶、四親等內親屬、一年同居之親屬時，則可透過「意定監護」的機制來自我決定監護人，這時候雙方家人應給予尊重。

本文作者:張淯

(本文摘自《獨家報導1220期》)

《獨家報導1220期》

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