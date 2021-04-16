【回憶殺】有一些明星藝人透過參加選秀節目受到關注，才得以出道，但踏入演藝圈卻不見得能紅，大陸女星薇婭（本名黃薇）就屬於那種，16年前她在選秀節目奪冠，成為嘻哈團體主唱，合作過成龍和林俊傑卻都紅不了；薇婭決定專心經商，夫妻兩人曾一度慘到賣房，後來看準直播推銷商品的市場，短短幾年躍升「淘寶一姐」，創造過多次驚人銷售紀錄，成為華人圈最火網紅之一。

薇婭7歲的時候父母離婚，跟著母親的她是由外婆帶大，從小外婆總叮嚀她「不要做一個多餘的人」，因此薇婭從小就有自覺，得像母親一樣努力賺錢，才能有好的生活；薇婭看著開服裝店的母親，每天從早忙到晚，她也會跑到店裡幫忙，開始學著替客人挑衣服或是議價等，耳濡目染中她的商業腦也一天天成長。

2003年才17歲的薇婭認識現在的先生董海峰，當時董海峰只是個大學生，因此兩人戀情遭到薇婭母親反對，但董海峰對薇婭一往情深，靠著平時當伴舞存下的錢開了一間小小的服裝店，要證明給薇婭母親看自己是有能力的；他們二人都有商業腦，不到3個月，就賺了不少錢。

薇婭（圖右二）過去曾和成龍同台演出，但她的團體始終紅不了。(圖/ 摘自微博)

當時正值青春年華的薇婭其實有著星夢，2005年她參加安徽衛視選秀節目《超級偶像》，一舉奪下冠軍，成為潘瑋柏和陳奕迅的小師妹；但遲遲等不到發唱片的機會，她果斷跳槽其他公司，很快成為嘻哈團體主唱，還和林俊傑合拍廣告，跟成龍同台演出。

豈料薇婭和巨星合作後一樣沒名氣，團體又陷入抄襲醜聞，遭到網友砲轟，讓她心理壓力大到快爆炸，日日夜夜痛哭，更導致聲帶受損，還一度失聲；在種種經驗後，薇婭明白自己不適合當藝人，她很快消失在演藝圈，開始新的生活。

轉換跑道後，薇婭有更驚人的成就。(圖/ 摘自薇婭微博)

成為平凡人的薇婭和董海峰結婚，還生下一個女兒，同時她也在經營服飾店，2012年她注意到電商崛起，迅速把所有實體店面都收掉，決定投入電子商務，但多年來嚴重虧損，甚至得靠著賣房才得以過活；2015年淘寶的雙十一活動，薇婭的團隊終於賺錢，接下來幾年銷售額屢屢創紀錄，讓她成為網友口中的「帶貨女王」，更是「淘寶一姐」，現在每年銷售額都是幾十億，相當驚人。

薇婭和先生董海峰投入電商，擁有自己的專業團隊。(圖/ 摘自薇婭微博)

薇婭和先生董海峰不只是經營家庭的夥伴，也共同開創直播團隊還開公司，兩人婚後育有一個女兒，但薇婭曾透露，因為工作過於繁忙，她每個月僅有一天時間可以陪女兒，一度引起討論，不少人認為薇婭為了賺錢犧牲家庭生活挺可憐，但也有些人認同薇婭做法，「沒有錢哪來好的生活」。

(中時新聞網)