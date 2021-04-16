一夜多次郎是許多男人的夢想，但如果一夜多次起床尿尿，影響睡眠，則可能欲哭無淚。醫師提醒，夜尿不只影響睡眠品質，也是心血管疾病的一大警訊，夜尿男性應提高警覺，下午4點後少喝可樂、咖啡、茶等含有咖啡因飲料，並積極就醫。

台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚說，根據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，夜尿為「尿意強烈中斷原來的睡眠而醒過來，而這樣的情形1個晚上至少兩次以上」。

廖俊厚指出，台灣40歲以上成人的夜尿盛行率高達38.1%，盛行率隨著年齡增長而增加，夜尿早被列為泌尿道症狀，但民眾常認為這只是老年退化表現，就醫率偏低。廖俊厚提出夜尿的4大原因：

1.睡眠期間身體製造的尿量過多：

年老後，荷爾蒙分泌的能力逐漸退化，導致身體抗利尿激素分泌不足，以致夜間多尿。

2.膀胱能儲存尿液的能力低下：

多半與膀胱過動症、神經性膀胱等膀胱疾病，以及男性攝護腺肥大等因素有關。

3.內科疾病：

心臟血管疾病、高血壓、高血糖、糖尿病等患者，排尿次數均會高於常人。

4.睡眠障礙：

患有睡眠呼吸中止症的患者半夜腦部處於缺氧狀態，無法有效分泌抗利尿激素，尿液從腎臟流向膀胱，以致出現夜尿。

台灣40歲以上成人的夜尿盛行率高達38.1%，盛行率隨著年齡增長而增加，但民眾常認為這只是老年退化表現，就醫率偏低。（圖／NOW健康提供）

「夜尿為身體健康亮紅燈的一大警訊。」廖俊厚說，三高患者夜尿比率明顯高於一般民眾，且晚上多次如廁，勢必影響睡眠品質，白天精神狀況也會變差，影響工作表現。

在治療上，台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁說，「治療夜尿與夜間多尿需多管齊下」，症狀輕微者應先調整生活習慣，首先養成睡覺前先上廁所、排空尿液排空的習慣。

其次，睡前4小時內少喝開水，以及含有咖啡因的茶飲，也不要喝酒，或吃過甜的水果。夜尿嚴重者於下午4點後，即應避免飲用咖啡、茶、可樂等含有咖啡因的飲料。

至於藥物上，王弘仁指出，口服合成抗利尿激素藥物可減少夜間尿液的產量，有效改善夜間多尿症狀，平均增加兩小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質及白天精神狀態。

「夜間多尿是疾病，應及早至泌尿科治療。」王弘仁提醒，夜尿患者如合併其他慢性疾病，治療時應雙管齊下，長期穩定控制慢性疾病，且需接受夜尿治療。

(中時新聞網)