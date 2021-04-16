加密貨幣並不是只有比特幣或以太坊在飆漲，狗狗幣（Dogecoin）週三飆升超過85％，交易價格為0.13美元，在此過程中使其市值升至170億美元以上。自年初以來，其漲幅已超過2,000％。

最近的上漲是在加密貨幣交易所Coinbase Global直接上市後發生的，該交易所有望推動狗狗幣和比特幣等加密貨幣的買賣。據Coinbase公告，該公司仍然保持盈利，並且收入高度成長。

馬克·庫班（Mark Cuban）這位擁有職業籃球達拉斯小牛隊，並持有由60％比特幣組成的加密貨幣投資組合（價值57億美元）的億萬富翁，看到其NBA球隊的商店裡，用加密貨幣消費的客戶有所增加後，心中一定很高興。

在一條推文中，庫班透露該團隊將不會出售任何加密貨幣，並著眼於未來的收益。他還鼓勵球迷繼續使用加密貨幣購買球隊商品和門票。

小牛隊最近與BitPay合作，在其商店中接受代幣購買。

(中時新聞網)