為評估攝取果乾與沒有攝取果乾的消費者，在飲食品質、心臟代謝健康與營養素攝取等項目的差異性，美國賓州州立大學針對逾2.5萬名的參與者，進行飲食追蹤與心臟代謝風險評估。結果發現，相較於不吃果乾的參與者，攝取果乾的參與者更健康。不論是關鍵營養素攝取的完整度、身體質量指數(BMI)、腰圍或是收縮壓，都比不吃果乾的參與者來的好。不過，研究團隊也提醒果乾選擇應挑選加工程度低、少添加糖、鹽，食用時也須留意熱量是否超標。

這項研究成果已發表於2020年10月份的《營養飲食協會期刊》。，現有文獻已證實，美國罹患心血管疾病的患者中，約近半數的患者死因與不良的飲食習慣有關；其中，又以每日攝取蔬果不足為主因。

水果有豐富的營養素，不論是纖維、鉀與數種對心臟有益的營養元素；儘管有這些好處，但人們往往因為身處不易取得水果的國家或地區、價格考量或水果容易變質等等因素，而無法攝取足夠的水果。考量到果乾不但便宜，並且仍保有一定營養素、可儲存更久，因而引發研究團隊興趣，試圖研究果乾是否可補充水果攝取的不足。

為此，透過2007年至2016年《全國健康營養研究調查》，研究團隊取得25,590名參與者的數據。所有參與者為20歲以上的成年人，須完成24小時飲食回憶以掌握攝取的食物(包含果乾)種類與數量。研究團隊還使用2015年健康飲食指標(Healthy Eating Index 2015)，來評估參與者的心臟代謝風險(包括BMI、腰圍與血壓)、飲食品質與營養攝取。

結果發現，相較於不攝取果乾的參與者，吃果乾參與者(佔總數的7.2%)的飲食品質明顯較高。此外，相較於不攝取果乾參與者的健康飲食指標僅有52.6，吃果乾的參與者則達60.6。

研究團隊也發現，吃果乾的參與者雖然攝取更多的碳水化合物、膳食纖維、鉀、多元不飽和脂肪酸與總熱量；但卻擁有降低的BMI、變細的腰圍與更好的收縮壓數字。研究團隊解釋，攝取的總熱量更高，但BMI與腰圍卻發生數字降低的現象，可能與其從事更多體能活動有關。

甚至，研究團隊也觀察到，吃果乾的參與者，在攝取果乾的當日往往比不吃果乾的日子，吃下更多的新鮮水果；但是到了不吃果乾的日子，吃入新鮮水果的量反而不高。換言之，將果乾作為補充品，似乎可作為刺激攝取新鮮水果的一種方式。

不過，研究團隊也提醒，在攝取果乾時仍應注意熱量攝取，避免總熱量超標。就果乾選擇上，應挑選不加糖與避免過度加工的果乾。儘管研究團隊建議攝取果乾以補新鮮水果之不足；但不可本末倒置，變成以果乾為主、新鮮水果為輔，而是把果乾當作營養補充的一種方式。

(中時新聞網)