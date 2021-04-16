剛接受過疫苗接種並配備了1400美元的紓困支票的美國人，上個月大肆消費，買了新衣服，又出門吃飯了。

美國商務部周四表示，經季節性因素調整後，零售銷售成長了9.8％，前一個月下降了約3％。3月份的漲幅遠好於華爾街分析師預期的5.5％的漲幅。

週四的報告涵蓋了大約三分之一的總體消費支出，這是最新的跡象，表明隨著疫苗接種的加速，商業限制的放寬以及更多人願意出門購物或吃飯，經濟正在改善。例如，雇主上個月增加了91.6萬個工作，是自8月份以來最多的。美國消費者信心指數3月份飆升至一年來的最高水準。

從3月中旬開始，發出了第三輪紓困支票，大多數成年人獲得了1,400美元。美國政府說，到目前為止，已經向家庭直接支付了約1.59億，總計3760億美元。

紐約聯邦儲備銀行（New York Federal Reserve Bank）對1000多人進行了調查，稱其家庭計劃將其最新紓困支票的約四分之一花在商品上。其餘的錢將用於償還債務或留作儲蓄。

根據商務部的數據，美國人將現金花在汽車，外出就餐和房屋翻新上。但體育用品商店的銷售額成長最快，3月份比前一個月成長了23.5％。緊隨其後的是服裝店，其銷售額遽增了18.3％。

(中時新聞網)