第30屆金曲獎最佳新人獎的新生代創作歌手ØZI今年年初發表最新個人單曲《SLIDE》，其MV場景以冰球運動為場景令外界眼睛為之一亮，這部MV的幕後推手正是ØZI本人，身兼導演的他從劇本、服裝設定到後期剪接都親自下海，這背後隱藏的是他親力親為想為台灣的冰球運動盡一份心力的堅持。

事實上，ØZI還沒當歌手前都是台北銀色野獸冰球俱樂部的一員，他回憶起過去往事表示，印象深刻的事情真的太多了，畢竟從事這項運動十來年，球隊一起拿了很多冠亞軍，大家也培養了很深厚的革命情感，這是冰球運動帶給他的最大成就感。

ØZI表示，「我很喜歡在冰上的速度感，那種感覺甚至比陸地上更痛快，這也是這項運動做大的魅力，除此之外，肢體碰撞接觸及搶到球後進球的快感也非常吸引人，甚至冰與冰刀的聲音都是冰球運動的魅力所在，我很慶幸自己從事過這項運動，它也讓我身體始終很健康」。

從小學五年級進到小巨蛋溜冰，最後進而學習冰球甚至進入台北銀色野獸冰球俱樂部，他形容就像是一趟「奇幻之旅」，雖然後來因為課業跟做音樂的緣故比較少運動了，但這次《SLIDE》的MV讓他重回台北小巨蛋冰宮，過去的回憶跟感覺，全都回來了。

ØZI自身也很喜歡冰球運動帶來的刺激感。(新樂園音樂有限公司提供)

年初發表最新個人單曲《SLIDE》，MV中場景正是台北小巨蛋冰宮，他自己更是MV導演，從劇本、服裝造型甚至後期剪接特效都是有他一個人獨立完成，談到為什麼選擇冰宮做為場景？ØZI說：「對我來說，《SLIDE》的中文翻譯成『滑』，我最直覺想到的就是我過往從事的冰球運動。」

他也形容，MV的製作過程就像是遇到老朋友的感覺，就像跟老朋友泡茶敘舊聊往事，當時即使已經拍攝了整天甚至已經凌晨，卻始終意猶未盡，「我會以滑冰為場景拍這MV，其中一個目的也是希望透過本身是藝人的影響力，讓更多人接觸滑冰進而認識冰球運動。」

如果說籃球的P. LEAGUE+職業聯盟讓台灣的籃球重新活起來，那麼冰球肯定也需要一記強心針，然而，讓這項運動「娛樂化」正是ØZI腦中的想法。

ØZI認為，冰球運動的刺激感本身就已經具備很強的娛樂性質，而這樣的特質適合推廣族群正是時下年輕人，而他也清楚支持他、喜歡他的人正是落在這年齡層，所以透過MV拋磚引玉讓大家更認識這項運動、讓大家知道這項運動有多麼有趣？所以他選擇：「從我開始做，把冰球運動帶進年輕人的生活中。」

(中時 )