美股周四（15日）開盤大漲，主要為零售銷售上升高於預期，首次申請失業救濟金的人數也遠低於預期的70萬，三大指數開高，道瓊工業指數開盤上漲約200點，標普500和道瓊同創新高。

截至台北時間23:52，道瓊工業指數上漲254.53，漲幅約0.75%，暫報33985.42；那斯達克指數上漲145.72，漲幅約1.05%，暫報14003.56；標普500指數上漲35.43，漲幅約0.86%，暫報4160.09；費城半導體指數上漲40.22，漲幅約1.25%，暫報3254.10。

4大科技巨頭全面上揚，台積電ADR下跌3.57，跌幅約2.95%，暫報117.27；聯電ADR下跌0.01，跌幅約0.11%，暫報9.13；電動車大廠特斯拉下跌2.67，跌幅約0.37%，暫報729.55。

美國公布最新初領失業救濟申請人數，上周共57.6萬人申請，遠低於預期的70萬人；此外，美國3月零售銷售上升9.8%，大幅高於預期5.8%的成長。

(中時新聞網)